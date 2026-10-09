Luis Fernando Suárez destacó juego del Tolima tras empate ante Nacional: “No fue un 0-0 aburridor”

Luis Fernando Suárez, entrenador del Deportes Tolima, analizó el empate sin goles ante Atlético Nacional y aseguró que, pese a la ausencia de anotaciones, el encuentro tuvo aspectos positivos por la intención ofensiva de ambos equipos.

“Este no fue un 0-0 aburridor, fue uno bueno porque hay una disposición de los dos equipos por hacer algo interesante”, afirmó el estratega, quien reconoció que su equipo tuvo más posibilidades durante el primer tiempo, mientras que el conjunto antioqueño generó mayores opciones en la segunda mitad.

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El entrenador también destacó la actitud de sus dirigidos y la propuesta futbolística que mostraron durante el compromiso. Según explicó, los entrenamientos le habían dejado buenas sensaciones sobre el grupo y encontró esa misma disposición durante el partido.

“A veces uno gana y queda con esa sensación de que no están bien las cosas; hoy empatamos y quedó la sensación de que sí están bien”, expresó Suárez.

El disfrute y el compromiso del grupo

Más allá del resultado, el técnico hizo énfasis en la importancia de que sus futbolistas disfruten el juego sin dejar de lado la seriedad y la responsabilidad competitiva. “Si hay algo que siempre valdrá en el juego es el disfrute y ellos lo hicieron”, señaló el entrenador, quien considera que esa actitud puede ser determinante para el crecimiento del equipo.

Suárez también defendió la importancia del funcionamiento del grupo por encima de los rendimientos individuales y aseguró que existen señales que le permiten observar una mayor estabilidad en el grupo.

“Para mí el pensamiento colectivo es más importante, es cierto que habrá partidos que alguno subirá su nivel, pero uno como entrenador ve más que ustedes”, comentó.

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Finalmente, destacó el caso de Homer Martínez, quien debutó bajo su dirección en Junior de Barranquilla jugando como defensor central. El entrenador recordó la conversación que tuvieron durante el partido, cuando el futbolista le manifestó su deseo de continuar en el campo luego de que el DT le preguntaba que cómo se sentía: “No me saque de este partido nunca”.

Para Suárez, ese tipo de respuestas reflejan el entusiasmo y la disposición de sus jugadores, aspectos que considera especialmente valiosos para el futuro del Deportes Tolima, “esos animos, esos deseos y situaciones para mí son lo más valioso, sobretodo a futuro”, afirmó el entrenador.