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09 oct 2026 Actualizado 13:52

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Luto en el fútbol colombiano: Falleció el goleador Eduardo Emilio Vilarete

El samario, que convirtió más de 200 goles como profesional, falleció este viernes a los 73 años.

Eduardo Emilio Vilarete defendiendo la camiseta de la Selección Colombia / X: @FCFSeleccioncol.

Eduardo Emilio Vilarete defendiendo la camiseta de la Selección Colombia / X: @FCFSeleccioncol.

Eduardo Emilio Vilarete defendiendo la camiseta de la Selección Colombia / X: @FCFSeleccioncol.
Bucaramanga
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Una triste noticia enluta al fútbol colombiano, el goleador samario Eduardo Emilio Vilarete falleció este viernes, según confirmó la noticia su misma familia por intermedio de un comunicado.

“Con profundo dolor, pero también con inmensa gratitud por su vida, hoy 9 de octubre de 2026 despedimos a nuestro amado padre”, informaron sus hijos a través de redes sociales.

Y añaden sobre su fallecimiento: “Así lo recordaremos siempre: por su sonrisa, sus enseñanzas y la huella que dejó en cada persona que tuvo la fortuna de conocerlo”.

Vilarete venía presentando algunas complicaciones de salud y, recientemente, había sufrido la amputación de una de sus piernas. Previo a su muerte se encontraba internado en un centro médico en Bogotá, donde recibió la visita de varias personalidades del fútbol colombiano.

“De manera muy especial, extendemos nuestro reconocimiento y gratitud a todo el equipo medico, asistencial y administrativo de la Clínica Los Nogales, en Bogotá, por su profesionalismo, dedicación, sensibilidad y profunda calidad humana. Gracias por cuidar de nuestro padre con respeto y dignidad, y por acompañamos también a nosotros, su familia, con empatia, comprensión y carino en cada momento de este camino”, agradecieron sus hijos.

El comunicado concluye: “Cumpliendo su deseo, sus exequias se realizarán en Ibague y, posteriormente, se llevará a cabo un homenaje en santa Marta, su ciudad natal. Compartiremos oportunamente los detalles con quienes desean acompañamos”.

Comunicado de los hijos de Eduardo Emilio Vilarete sobre su muerte.

Comunicado de los hijos de Eduardo Emilio Vilarete sobre su muerte.

Comunicado de los hijos de Eduardo Emilio Vilarete sobre su muerte.

Comunicado de los hijos de Eduardo Emilio Vilarete sobre su muerte.

Eduardo Emilio Vilarete convirtió más de 200 goles como futbolista profesional, siete de ellos con la Selección Colombia. Con el combinado nacional estuvo presente en las Eliminatorias de 1978 y 1982, así como también fue citado a la Copa América de 1979.

La mayor parte de su carrera la hizo en Atlético Bucaramanga, donde estuvo entre 1974 y 1978, con un último paso en 1989. También defendió los colores del Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Deportes Tolima y Deportivo Quindío. En el fútbol internacional militó en la Liga de Quito y Audaz Octubrino de Ecuador, cerrando su carrera en el Deportivo Pacífico de Perú.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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