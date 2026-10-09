Embargaron cuentas de la Uniautónoma para pagar $7.586 millones a Silvia Gette

El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla ordenó el embargo de cuentas bancarias y otros recursos de la Universidad Autónoma del Caribe para garantizar el pago de $7.586 millones a Silvia Beatriz Gette Ponce y sus tres hijos, por diferencias en el reajuste de una pensión de sobrevivientes. La decisión está contenida en una providencia del 25 de mayo de 2026, en la que el despacho también libró mandamiento de pago contra la institución educativa.

En el documento, la jueza Olga Ligia Sobrino Rodríguez ordenó el pago de $7.586.148.566, correspondiente a las diferencias pensionales indexadas entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de abril de 2026. La providencia establece: “Orden de pago que deberá ser cancelada a los ejecutantes dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia”.

Embargo por más de $13.136 millones

La medida cautelar cobija los dineros que la universidad tenga o llegue a tener en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito a término (CDT) y fiducias en Davivienda, Bancoomeva, Bancolombia y Fiduprevisora.

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En el segundo punto de la decisión, el juzgado resolvió: “DECRETAR EL EMBARGO Y SECUESTRO de las sumas de dinero depositadas” en esas entidades, hasta por $13.136.840.694. El documento precisa que la medida no podrá exceder el doble del crédito cobrado.

¿Por qué debe pagar la universidad?

El litigio tiene antecedentes en una sentencia de 2015, modificada parcialmente por el Tribunal Superior de Barranquilla en diciembre de 2016 y que no fue casada por la Corte Suprema de Justicia en enero de 2022.

Según la providencia, el Tribunal determinó que la pensión de sobrevivientes debía reajustarse conforme a los incrementos salariales del cargo de rector de la universidad. Sin embargo, el Juzgado Quince Laboral señaló que la institución redujo unilateralmente la base de cálculo a partir de 2018, lo que habría generado diferencias en los pagos.

Al explicar el incumplimiento, el despacho sostuvo que la universidad modificó la base de cálculo pese a que la decisión judicial establecía reajustes vinculados a los incrementos salariales. En ese sentido, la providencia afirma: “Esta conducta generó una brecha prestacional que vulnera los principios de favorabilidad y progresividad”.

La jueza también ordenó que se reliquide el crédito si la universidad se niega a pagar las diferencias pensionales reconocidas. La providencia dispone, además, la notificación personal a la institución educativa para que ejerza las actuaciones correspondientes dentro del proceso.

¿Qué dicen los sindicatos?

Freddy Álvarez, presidente de Osiautonoma, uno de los sindicatos de la Universidad Autónoma del Caribe, expresó su preocupación por el embargo de las cuentas de la institución para pagarle a Silvia Gette. Advirtió que la medida podría afectar los ingresos de la universidad durante lo que resta del año.

“No es posible que la universidad vaya a ser embargada en un proceso, digamos, jurídico a través del cual nosotros, si se lleva a cabo, vamos a padecer de nuestros ingresos por lo menos durante este resto del año”, afirmó Álvarez, quien aseguró que la noticia tomó por sorpresa a los trabajadores y a la ciudad.

El dirigente sindical manifestó su esperanza de que la situación pueda resolverse mediante decisiones judiciales, como, según indicó, ha ocurrido en ocasiones anteriores. “Tenemos la esperanza de que ya hay fallos anteriores a través de los cuales se ha pretendido a través de esta vía del embargo”, señaló.

Álvarez también indicó que el Ministerio de Educación ya tendría conocimiento del caso y que están a la espera de conocer sus acciones, teniendo en cuenta que la universidad permanece intervenida por esa cartera. “No conocemos con certeza qué va a accionar, ya que la Universidad Autónoma del Caribe está intervenida por el ministerio”, concluyó.