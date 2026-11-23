El cuerpo sin vida de Arlington Manuel González Fontalvo, de 28 años, fue hallado este lunes 23 de noviembre en el sector de Puerto Velero, jurisdicción del municipio de Tubará, Atlántico. El hombre había sido reportado como desaparecido desde el día anterior.

Había salido hacia la playa

De acuerdo con la información entregada por la Policía, González Fontalvo se encontraba hospedado en una cabaña del sector en compañía de otras personas. Posteriormente, habría manifestado su intención de dirigirse hacia la playa para ingresar al mar, pero desde ese momento sus acompañantes desconocían su paradero.

Autoridades investigan las circunstancias

Tras el hallazgo, las autoridades activaron los procedimientos correspondientes y adelantan las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles sobre las causas de su muerte.