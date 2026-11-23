Hallan sin vida a hombre que había sido reportado como desaparecido en Puerto Velero
La víctima fue identificada como Arlington Manuel González Fontalvo, de 28 años.
El cuerpo sin vida de Arlington Manuel González Fontalvo, de 28 años, fue hallado este lunes 23 de noviembre en el sector de Puerto Velero, jurisdicción del municipio de Tubará, Atlántico. El hombre había sido reportado como desaparecido desde el día anterior.
- Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
Había salido hacia la playa
De acuerdo con la información entregada por la Policía, González Fontalvo se encontraba hospedado en una cabaña del sector en compañía de otras personas. Posteriormente, habría manifestado su intención de dirigirse hacia la playa para ingresar al mar, pero desde ese momento sus acompañantes desconocían su paradero.
Autoridades investigan las circunstancias
Tras el hallazgo, las autoridades activaron los procedimientos correspondientes y adelantan las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles sobre las causas de su muerte.