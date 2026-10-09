Así rastrearon a alias ‘Kleiver’, tras el hallazgo de cilindros y bandera del ELN en Barranquilla

En tiempo récord, la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a alias ‘Kleiver’, de 25 años, quien estaría relacionado con el hallazgo de dos cilindros y banderas con características alusivas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Barranquilla y en el municipio de Soledad.

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La captura se produjo mediante una diligencia de allanamiento y registro en una vivienda del sector de Los Manantiales, en Soledad, como resultado de labores de inteligencia, investigación criminal y seguimiento a través de cámaras de seguridad.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron elementos explosivos y prendas de vestir que, al parecer, coincidirían con las utilizadas por uno de los individuos captados en video durante los hechos. Asimismo, fue incautado el vehículo en el que el capturado se movilizaba junto a otra persona, quien ya estaría identificada por los investigadores.

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Según la Policía, alias ‘Kleiver’ sería integrante del grupo delincuencial organizado Los Costeños y tendría una trayectoria criminal de aproximadamente cuatro años. Además, presuntamente estaría vinculado con homicidios selectivos, tráfico local de estupefacientes y extorsiones en Soledad y Barranquilla.

El hombre registra seis anotaciones judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y hurto. También tiene una orden judicial vigente por hurto calificado agravado.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que continuarán las acciones coordinadas para identificar y judicializar a quienes estén involucrados en hechos que afecten la seguridad ciudadana.

La investigación busca esclarecer la participación del capturado en el caso de los cilindros y las banderas hallados en Soledad, así como establecer la posible responsabilidad de otras personas en estos hechos.