La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla confirmó parcialmente la decisión de primera instancia dentro del proceso penal que se adelanta contra Nicolás Fernando Petro Burgos por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.

La determinación fue comunicada este lunes 23 de noviembre, durante una audiencia pública en la que el magistrado ponente dio a conocer las conclusiones del auto de segunda instancia, fechado el 29 de octubre de 2026.

Uno de los puntos centrales de la decisión está relacionado con una entrevista concedida por Nicolás Petro en agosto de 2023, en medio del escándalo judicial que involucró al entonces diputado del Atlántico y a su expareja Daysuris Vásquez.

En ese momento Nicolás Petro habló públicamente sobre su decisión de colaborar con la justicia, su relación con su padre, el entonces presidente Gustavo Petro, y el manejo de dineros que, según sus propias declaraciones, llegaron a sus manos y a las de Daysuris Vásquez.

Lea también: “La administración todavía no se ha presentado”: padre de Sofía Castro, un mes después de su muerte

También manifestó sentirse abandonado durante la campaña presidencial y aseguró que no estaba dispuesto a “inmolarse” por su padre.

Asimismo, menciona los ingresos de dineros presuntamente de personas como Santander “El Hombre Marlboro”.

Precisamente, la defensa de Nicolás Petro había cuestionado que esta entrevista pudiera ser utilizada como elemento material probatorio. Su abogado, Alejandro Carranza, ha sostenido que las declaraciones no deberían ser tenidas en cuenta cuando puedan conducir a una autoincriminación.