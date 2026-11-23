Durante la sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, el gobernador del departamento y presidente del órgano colegiado, Eduardo Verano de la Rosa, y la ministra de Educación Nacional, Ilva Hoyos Castañeda, acordaron sostener una reunión conjunta de manera presencial en la ciudad de Barranquilla.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Este encuentro tiene como propósito revisar la hoja de ruta del sector educativo en el territorio y consolidar el compromiso que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, mantiene con el desarrollo y la descentralización de las regiones.

Durante el desarrollo de la sesión ordinaria, los integrantes del máximo órgano directivo del alma mater abordaron temas estratégicos para la sostenibilidad y el crecimiento académico de la institución, como la aprobación del presupuesto 2027 en $556.765 millones.

El anuncio de la próxima visita ministerial a la capital del Atlántico fue recibido con amplio beneplácito por parte de la administración departamental, al considerarse un paso decisivo para articular esfuerzos institucionales en beneficio de miles de jóvenes del Caribe colombiano.

El gobernador Verano destacó la importancia de contar con la presencia directa de la jefe de la cartera educativa en el departamento para profundizar en los retos estructurales de la formación profesional. “Queremos decirle que ojalá tengamos la oportunidad de tenerla acá presente con nosotros para dialogar sobre todo lo que tiene que ver con el sistema de educación”, expresó el mandatario departamental durante su intervención ante el Consejo Superior.

Verano resaltó la solidez institucional con la que opera el órgano directivo del alma mater y el valor estratégico que representa la participación del Ejecutivo nacional en estos espacios de toma de decisiones. “Esta universidad creo que tiene una rutina de reuniones de su Consejo Superior de una manera muy estructurada, ordenada y evidentemente es muy importante la representación del señor presidente de la República y del Ministerio que siempre han tenido su espacio en este Consejo Superior y son de una utilidad inmensa”, afirmó Verano.

Gobernador Verano destaca reuniones en beneficio del alma mater

En esa misma línea, el gobernador precisó que esta interlocución permanente entre la Nación y el departamento resulta indispensable para garantizar la viabilidad financiera y académica de la institución. Según manifestó el mandatario, estos espacios permiten coordinar políticas, decisiones, presupuestos y todo lo que tiene que ver con el futuro desarrollo de la universidad, reiterando su complacencia por el respaldo institucional brindado por la ministra Ilva Hoyos Castañeda, quien ratificó la voluntad del Gobierno nacional de acompañar de manera decidida los procesos de fortalecimiento institucional en todo el país. Durante su participación de manera virtual en la sesión, la alta funcionaria transmitió el mensaje del jefe de Estado frente a la prioridad que representa el sistema universitario para la actual administración.

“El presidente Abelardo de la Espriella quiere fortalecer la universidad, incluyendo la universidad pública. Por lo tanto, este saludo es una expresión de compromiso, de rigor y de acompañamiento”, puntualizó la ministra Hoyos Castañeda, dejando en firme la disposición de su cartera para trabajar de la mano con las autoridades locales y directivas académicas en la próxima jornada de trabajo en Barranquilla.

El rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, extendió un saludo institucional en nombre de toda la comunidad educativa y destacó la trascendencia de los temas aprobados durante la jornada. “Estamos muy contentos de este acompañamiento que nos hace la ministra”.

Este encuentro tiene como propósito principal revisar la hoja de ruta del sector educativo en el territorio y consolidar el compromiso que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, mantiene con el desarrollo y la descentralización de las regiones.

Durante el desarrollo de la sesión ordinaria, los integrantes del máximo órgano directivo del alma mater abordaron temas estratégicos para la sostenibilidad y el crecimiento académico de la institución, como la aprobación del presupuesto 2027 fiado en $556.765 millones.

El anuncio de la próxima visita ministerial a la capital del Atlántico fue recibido con amplio beneplácito por parte de la administración departamental, al considerarse un paso decisivo para articular esfuerzos institucionales en beneficio de miles de jóvenes del Caribe colombiano.

El gobernador Verano destacó la importancia de contar con la presencia directa de la jefe de la cartera educativa en el departamento para profundizar en los retos estructurales de la formación profesional. “Queremos decirle que ojalá tengamos la oportunidad de tenerla acá presente con nosotros para dialogar sobre todo lo que tiene que ver con el sistema de educación”, expresó el mandatario departamental durante su intervención ante el Consejo Superior.

Verano resaltó la solidez institucional con la que opera el órgano directivo del alma mater y el valor estratégico que representa la participación del Ejecutivo nacional en estos espacios de toma de decisiones. “Esta universidad creo que tiene una rutina de reuniones de su Consejo Superior de una manera muy estructurada, ordenada y evidentemente es muy importante la representación del señor presidente de la República y del Ministerio que siempre han tenido su espacio en este Consejo Superior y son de una utilidad inmensa”, afirmó Verano.

En esa misma línea, el gobernador precisó que esta interlocución permanente entre la Nación y el departamento resulta indispensable para garantizar la viabilidad financiera y académica de la institución. Según manifestó el mandatario, estos espacios permiten coordinar políticas, decisiones, presupuestos y todo lo que tiene que ver con el futuro desarrollo de la universidad, reiterando su complacencia por el respaldo institucional brindado por la ministra Ilva Hoyos Castañeda, quien ratificó la voluntad del Gobierno nacional de acompañar de manera decidida los procesos de fortalecimiento institucional en todo el país. Durante su participación de manera virtual en la sesión, la alta funcionaria transmitió el mensaje del jefe de Estado frente a la prioridad que representa el sistema universitario para la actual administración.

“El presidente Abelardo de la Espriella quiere fortalecer la universidad, incluyendo la universidad pública. Por lo tanto, este saludo es una expresión de compromiso, de rigor y de acompañamiento”, puntualizó la ministra Hoyos Castañeda, dejando en firme la disposición de su cartera para trabajar de la mano con las autoridades locales y directivas académicas en la próxima jornada de trabajo en Barranquilla.

El rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, extendió un saludo institucional en nombre de toda la comunidad educativa y destacó la trascendencia de los temas aprobados durante la jornada. “Estamos muy contentos de este acompañamiento que nos hace la ministra.