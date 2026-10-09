La Caribeña, Sinuano y otras loterías: estos son los números ganadores de este 8 de octubre

Si usted le apostó a la suerte este jueves 8 de octubre de 2026 y quedó pendiente de conocer los resultados, aquí le compartimos los números ganadores de los principales sorteos de loterías y chances de la jornada.

Los apostadores que jugaron su número de la suerte, número favorito o alguna combinación ya pueden consultar los resultados para comprobar si acertaron. Recuerde verificar tanto el número ganador como la serie, cuando corresponda, antes de reclamar cualquier premio.

Resultados de La Caribeña y el Sinuano

En los sorteos de estas dos populares loterías, los resultados fueron los siguientes:

Caribeña Día: 4405, serie 001.

4405, serie 001. Caribeña Noche: 4746, serie 002.

4746, serie 002. Sinuano Día: 6585, serie 000.

6585, serie 000. Sinuano Noche: 0542, serie 000.

Estos son los resultados de otras loterías y chances

Durante la jornada también se conocieron los números ganadores de otros sorteos en el país. Estos son los resultados del jueves 8 de octubre: