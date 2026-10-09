La Caribeña, Sinuano y otras loterías: estos son los números ganadores de este 8 de octubre
Consulte los números y series de este jueves y verifique si es uno de los afortunados en ganar.
Si usted le apostó a la suerte este jueves 8 de octubre de 2026 y quedó pendiente de conocer los resultados, aquí le compartimos los números ganadores de los principales sorteos de loterías y chances de la jornada.
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Los apostadores que jugaron su número de la suerte, número favorito o alguna combinación ya pueden consultar los resultados para comprobar si acertaron. Recuerde verificar tanto el número ganador como la serie, cuando corresponda, antes de reclamar cualquier premio.
Resultados de La Caribeña y el Sinuano
En los sorteos de estas dos populares loterías, los resultados fueron los siguientes:
- Caribeña Día: 4405, serie 001.
- Caribeña Noche: 4746, serie 002.
- Sinuano Día: 6585, serie 000.
- Sinuano Noche: 0542, serie 000.
Estos son los resultados de otras loterías y chances
Durante la jornada también se conocieron los números ganadores de otros sorteos en el país. Estos son los resultados del jueves 8 de octubre:
- Lotería de Bogotá: 8565, serie 175.
- Quindío: 3452, serie 177.
- Chontico Día: 7132, serie 004.
- Chontico Noche: 1855, serie 002.
- Chontico Noche Jueves: 4458, serie 008.
- Dorado Mañana: 0359, serie 001.
- Dorado Tarde: 1888, serie 006.
- Dorado Noche: 6594, serie 008.
- Motilón Día: 4709, serie 002.
- Motilón Noche: 3944, serie 000.
- Paisita Día: 2851, serie 004.
- Paisita Noche: 7109.
- La Fantástica Día: 6467, serie 001.
- La Fantástica Noche: 0250, serie 001.
- Antioqueñita Mañana: 7884, serie 008.
- Antioqueñita Tarde: 3275, serie 005.
- Cafeterito Día: 9783, serie 007.
- Cafeterito Noche: 7010, serie 008.
- Pijao: 0101, serie 009.
- Samán: 3659.
- Culona Día: 1628.
- Culona Noche: 3749.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....