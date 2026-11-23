Se cumplió un mes de la muerte de Sofía Castro, la niña de 12 años que falleció el pasado 18 de octubre tras recibir una descarga eléctrica al entrar en contacto con un poste de luz en el barrio Caribe Verde, en Barranquilla. Su familia asegura que, hasta el momento, ningún representante de la administración del conjunto residencial se ha acercado para entregar explicaciones o plantear posibles soluciones.

En diálogo con Caracol Radio, su padre, Víctor Hugo Castro, manifestó su inconformidad por la falta de acompañamiento y aseguró que continúan esperando un pronunciamiento de la administración.

“Sí, ya se cumplió un mes y pues administración todavía no se ha presentado, no ha dicho nada. Estamos a la espera a ver qué dice administración”, expresó.

Preparan denuncia ante la Fiscalía

El padre de la menor también señaló que la familia está preparando una denuncia que será entregada a un abogado para avanzar en el proceso ante la Fiscalía y buscar que se determinen las responsabilidades por lo ocurrido.

Asimismo, cuestionó la explicación que, según indicó, habría dado el administrador del conjunto para justificar su ausencia durante los primeros días posteriores a la tragedia.

“Lo único que dijo él es que porque éramos inquilinos no se acercaba al pésame, que si hubiéramos sido propietarios hubiera llegado a dar el pésame”, relató Castro.

El padre también aseguró que han escuchado comentarios sobre una posible falta de seguro y de pagos al día por parte de la administración, situaciones que, según indicó, esperan que sean aclaradas.

Familia pide intervención de las autoridades

Mientras avanzan en las acciones legales, los familiares de Sofía insisten en que las autoridades intervengan para esclarecer las circunstancias de su muerte y establecer qué ocurrió con el poste que habría provocado la descarga eléctrica.

Durante los últimos días, la familia realizó dos misas en memoria de la niña, como parte de los actos conmemorativos al cumplirse el primer mes de su fallecimiento.

Los allegados reiteran su llamado para obtener respuestas y evitar que una tragedia similar vuelva a presentarse en Barranquilla.