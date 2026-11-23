Los procedimientos permitieron la incautación de un revólver calibre 38 y la inmovilización de una motocicleta. Los implicados presuntamente estarían relacionados con hechos de homicidio registrados en establecimientos comerciales de la ciudad.

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El procedimiento se llevó a cabo el 21 de noviembre, en la calle 30 con carrera 30, barrio San Roque, donde dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta un establecimiento comercial.

Según las investigaciones preliminares, uno de ellos ingresó al lugar y habría accionado un arma de fuego en cinco oportunidades contra una cajera, sin lograr impactarla.

Gracias a la oportuna reacción de los uniformados, se logró la captura de uno de los presuntos implicados y la aprehensión de un adolescente.

" La Policía Nacional en Barranquilla a través de sus grupos especializados de inteligencia y de acción criminal pudieron esclarecer la participación el grupo delincuencial ‘Los Costeños’ en los tres ataques en los establecimientos comerciales de la olímpica en Barranquilla: “, así lo aseguró la Brigadier general, Sandra Liliana Rodríguez, comandante Policía Metropolitana de Barranquilla.

Durante el procedimiento fue incautado un revólver calibre 38, con cinco cartuchos percutidos, y se inmovilizó una motocicleta.

De acuerdo con las labores de investigación e información de inteligencia, los implicados presuntamente harían parte del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’ y estarían recibiendo instrucciones de personas señaladas de coordinar ataques contra establecimientos de esta cadena comercial.

presunta relación de ‘Los Costeños con otros homicidios

Asimismo, las investigaciones permitirían establecer su presunta relación con dos hechos de homicidio registrados en establecimientos: el primero, ocurrido el 9 de noviembre en el barrio Rebolo, donde perdió la vida una mujer, y el segundo, el 18 de noviembre en el barrio Las Nieves, donde fallecieron dos personas.

Según la información recopilada por los investigadores, estos hechos presuntamente estarían relacionados con una coordinación criminal que incluiría la ubicación de los establecimientos, las rutas de llegada y salida, así como el pago de dinero por la ejecución de los ataques.

La Policía Metropolitana de Barranquilla continúa adelantando acciones investigativas y operativas para esclarecer estos hechos, identificar a todos los presuntos responsables y contrarrestar las estructuras delincuenciales que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Finalmente, la comandante de la policía metropolitana de Barranquilla Brigadier general, Sandra Liliana Rodríguez, invitó a la comunidad a suministrar información que permita prevenir y esclarecer hechos delictivos a través de la línea de emergencia 123 y la línea 165 del GAULA. La información será recibida bajo absoluta reserva.