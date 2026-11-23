La actriz barranquillera Sofía Vergara ya se encuentra en Barranquilla. Así lo dio a conocer a través de una foto en su cuenta en Instagram. Este martes, 24 de noviembre será homenajeada.

El homenaje a Sofía Vergara será en el Gran Malecón en donde se realizará la presentación oficial de la estatua de la actriz, y, además, se le entregará un decreto de exaltación como barranquillera ilustre.

“Queremos rendirle un homenaje muy especial con la entrega oficial de su estatua en nuestro Gran Malecón, para celebrar su trayectoria, sus logros y ese amor tan grande que siempre ha demostrado por la ciudad que la vio nacer”, indicó el alcalde Alejandro Char.

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¿Cómo será el evento?

El evento se llevará a cabo este martes, a las 5:30 de la tarde en el Gran Malecón en donde se encuentra su estatua. Habrá una presentación del Carnaval de Barranquilla con 50 actores.

Cabe recordar que la estatua se develó en julio de 2025 por parte del alcalde Char en el Gran Malecón. Una obra del artista Yino Márquez.