Atlántico se prepara para el October Big Day con jornadas de avistamiento de aves
Los recorridos se realizarán este sábado 10 de octubre, desde las 6:00 a. m., en ecosistemas urbanos, humedales, bosques y zonas costeras de Barranquilla y otros municipios del departamento.
El Atlántico se sumará este sábado 10 de octubre al October Big Day, una jornada mundial de observación y registro de aves que convoca a aficionados, expertos y comunidades para documentar la diversidad de especies y destacar la importancia de su conservación.
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Las actividades comenzarán desde las 6:00 de la mañana y se desarrollarán en diferentes puntos del departamento, con recorridos por parques urbanos, ciénagas, bosques, manglares y otros ecosistemas que sirven de refugio para aves residentes y migratorias.+
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Juanita Aldana, bióloga ambiental y presidenta de la Asociación de Observadores de Aves del Atlántico (SOA), explicó que esta iniciativa es una de las fechas más importantes para quienes disfrutan de la observación de aves y una oportunidad para promover la participación ciudadana en el conocimiento de la biodiversidad.
“Este es uno de los días más importantes del año para la comunidad de personas a las que nos gustan las aves. El otro es el Global Big Day, que se realiza en mayo, y ahora, en octubre, tenemos esta segunda jornada de gran importancia”, señaló Aldana.
La bióloga indicó que la actividad busca llamar la atención sobre las aves migratorias, sin dejar de lado las especies residentes, e incentivar a las personas a salir a la naturaleza, observarlas y reportar sus registros. También destacó el valor de estos encuentros para compartir experiencias y fortalecer la comunidad de observadores.
Estos son los lugares para observar aves en el Atlántico
La programación contempla sitios de interés ambiental en Barranquilla y municipios como Puerto Colombia, Piojó, Luruaco, Sabanalarga y Usiacurí, entre otros. Estos son los puntos incluidos en la lista de lugares para el avistamiento:
Barranquilla
- Ecoparque Ciénaga de Mallorquín.
- Malecón del Río Magdalena.
- Jardín Botánico La Victoria.
- Ecoparque Suroccidente (Padre Cirilo).
- Parque El Tesoro, en Ciudad Mallorquín.
- Parque Centro Internacional del Caribe.
- Bosque Urbano de Miramar.
Puerto Colombia
- Club Lagos de Caujaral.
- Fundación BATIS, en el área de manglar de Sabanilla.
Malambo
- PIMSA, Parque Industrial de Malambo.
Sabanagrande y Santo Tomás
- Franja litoral del río Magdalena, en Sabanagrande.
- Ciénaga El Uvero.
- Ciénaga de Santo Tomás.
Piojó
- Corazón Fino.
- Reserva Las Guacharacas, en Hibácharo.
- Hueso de Vaca.
- Cerro La Vieja.
Juan de Acosta
- Bocatocino.
Luruaco
- Los Pendales.
- Ciénaga del Tocagua.
Usiacurí
- Distrito de Manejo Integrado (DMI) Luriza.
Sabanalarga
- La Peña.
- Aguada de Pablo, sector de la ciénaga.
- Aguada de Pablo, sector de bosque.
- Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial del SENA Sabanalarga.
Magdalena
- Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS).
Una jornada para promover la conservación
Además de registrar especies, el October Big Day busca fortalecer la conciencia ambiental y resaltar la importancia de conservar los hábitats de las aves, especialmente aquellos que sirven como lugares de alimentación, descanso y tránsito durante las migraciones.
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Aldana invitó a la ciudadanía a participar en estas actividades y a reconocer el valor de los ecosistemas del departamento. La observación responsable permite acercarse a la naturaleza y comprender por qué la protección de humedales, bosques y manglares es fundamental para preservar la biodiversidad.
La jornada también representa una oportunidad para que los participantes contribuyan con información sobre la presencia de aves y se vinculen a una iniciativa internacional que promueve la ciencia ciudadana y el conocimiento de la riqueza natural de cada territorio.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....