Atlántico se prepara para el October Big Day con jornadas de avistamiento de aves

El Atlántico se sumará este sábado 10 de octubre al October Big Day, una jornada mundial de observación y registro de aves que convoca a aficionados, expertos y comunidades para documentar la diversidad de especies y destacar la importancia de su conservación.

Las actividades comenzarán desde las 6:00 de la mañana y se desarrollarán en diferentes puntos del departamento, con recorridos por parques urbanos, ciénagas, bosques, manglares y otros ecosistemas que sirven de refugio para aves residentes y migratorias.+

Más información Procuraduría investiga presuntas irregularidades en contrato del comando de Policía de Sabanalarga

Juanita Aldana, bióloga ambiental y presidenta de la Asociación de Observadores de Aves del Atlántico (SOA), explicó que esta iniciativa es una de las fechas más importantes para quienes disfrutan de la observación de aves y una oportunidad para promover la participación ciudadana en el conocimiento de la biodiversidad.

“Este es uno de los días más importantes del año para la comunidad de personas a las que nos gustan las aves. El otro es el Global Big Day, que se realiza en mayo, y ahora, en octubre, tenemos esta segunda jornada de gran importancia”, señaló Aldana.

La bióloga indicó que la actividad busca llamar la atención sobre las aves migratorias, sin dejar de lado las especies residentes, e incentivar a las personas a salir a la naturaleza, observarlas y reportar sus registros. También destacó el valor de estos encuentros para compartir experiencias y fortalecer la comunidad de observadores.

Estos son los lugares para observar aves en el Atlántico

La programación contempla sitios de interés ambiental en Barranquilla y municipios como Puerto Colombia, Piojó, Luruaco, Sabanalarga y Usiacurí, entre otros. Estos son los puntos incluidos en la lista de lugares para el avistamiento:

Barranquilla

Ecoparque Ciénaga de Mallorquín.

Malecón del Río Magdalena.

Jardín Botánico La Victoria.

Ecoparque Suroccidente (Padre Cirilo).

Parque El Tesoro, en Ciudad Mallorquín.

Parque Centro Internacional del Caribe.

Bosque Urbano de Miramar.

Puerto Colombia

Club Lagos de Caujaral.

Fundación BATIS, en el área de manglar de Sabanilla.

Malambo

PIMSA, Parque Industrial de Malambo.

Sabanagrande y Santo Tomás

Franja litoral del río Magdalena, en Sabanagrande.

Ciénaga El Uvero.

Ciénaga de Santo Tomás.

Piojó

Corazón Fino.

Reserva Las Guacharacas, en Hibácharo.

Hueso de Vaca.

Cerro La Vieja.

Juan de Acosta

Bocatocino.

Luruaco

Los Pendales.

Ciénaga del Tocagua.

Usiacurí

Distrito de Manejo Integrado (DMI) Luriza.

Sabanalarga

La Peña.

Aguada de Pablo, sector de la ciénaga.

Aguada de Pablo, sector de bosque.

Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial del SENA Sabanalarga.

Magdalena

Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS).

Una jornada para promover la conservación

Además de registrar especies, el October Big Day busca fortalecer la conciencia ambiental y resaltar la importancia de conservar los hábitats de las aves, especialmente aquellos que sirven como lugares de alimentación, descanso y tránsito durante las migraciones.

Más información Isabella Daes llevará la tradición del Carnaval de Barranquilla al desfile de la Hispanidad

Aldana invitó a la ciudadanía a participar en estas actividades y a reconocer el valor de los ecosistemas del departamento. La observación responsable permite acercarse a la naturaleza y comprender por qué la protección de humedales, bosques y manglares es fundamental para preservar la biodiversidad.

La jornada también representa una oportunidad para que los participantes contribuyan con información sobre la presencia de aves y se vinculen a una iniciativa internacional que promueve la ciencia ciudadana y el conocimiento de la riqueza natural de cada territorio.