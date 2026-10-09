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09 oct 2026 Actualizado 21:02

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Barranquilla

Atlántico se prepara para el October Big Day con jornadas de avistamiento de aves

Los recorridos se realizarán este sábado 10 de octubre, desde las 6:00 a. m., en ecosistemas urbanos, humedales, bosques y zonas costeras de Barranquilla y otros municipios del departamento.

Avistamiento en Barranquilla por el Global Big Day./ Foto: Alcaldía de Barranquilla

Avistamiento en Barranquilla por el Global Big Day./ Foto: Alcaldía de Barranquilla

Avistamiento en Barranquilla por el Global Big Day./ Foto: Alcaldía de Barranquilla
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El Atlántico se sumará este sábado 10 de octubre al October Big Day, una jornada mundial de observación y registro de aves que convoca a aficionados, expertos y comunidades para documentar la diversidad de especies y destacar la importancia de su conservación.

Las actividades comenzarán desde las 6:00 de la mañana y se desarrollarán en diferentes puntos del departamento, con recorridos por parques urbanos, ciénagas, bosques, manglares y otros ecosistemas que sirven de refugio para aves residentes y migratorias.+

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Juanita Aldana, bióloga ambiental y presidenta de la Asociación de Observadores de Aves del Atlántico (SOA), explicó que esta iniciativa es una de las fechas más importantes para quienes disfrutan de la observación de aves y una oportunidad para promover la participación ciudadana en el conocimiento de la biodiversidad.

“Este es uno de los días más importantes del año para la comunidad de personas a las que nos gustan las aves. El otro es el Global Big Day, que se realiza en mayo, y ahora, en octubre, tenemos esta segunda jornada de gran importancia”, señaló Aldana.

La bióloga indicó que la actividad busca llamar la atención sobre las aves migratorias, sin dejar de lado las especies residentes, e incentivar a las personas a salir a la naturaleza, observarlas y reportar sus registros. También destacó el valor de estos encuentros para compartir experiencias y fortalecer la comunidad de observadores.

Estos son los lugares para observar aves en el Atlántico

La programación contempla sitios de interés ambiental en Barranquilla y municipios como Puerto Colombia, Piojó, Luruaco, Sabanalarga y Usiacurí, entre otros. Estos son los puntos incluidos en la lista de lugares para el avistamiento:

Barranquilla

  • Ecoparque Ciénaga de Mallorquín.
  • Malecón del Río Magdalena.
  • Jardín Botánico La Victoria.
  • Ecoparque Suroccidente (Padre Cirilo).
  • Parque El Tesoro, en Ciudad Mallorquín.
  • Parque Centro Internacional del Caribe.
  • Bosque Urbano de Miramar.

Puerto Colombia

  • Club Lagos de Caujaral.
  • Fundación BATIS, en el área de manglar de Sabanilla.

Malambo

  • PIMSA, Parque Industrial de Malambo.

Sabanagrande y Santo Tomás

  • Franja litoral del río Magdalena, en Sabanagrande.
  • Ciénaga El Uvero.
  • Ciénaga de Santo Tomás.

Piojó

  • Corazón Fino.
  • Reserva Las Guacharacas, en Hibácharo.
  • Hueso de Vaca.
  • Cerro La Vieja.

Juan de Acosta

  • Bocatocino.

Luruaco

  • Los Pendales.
  • Ciénaga del Tocagua.

Usiacurí

  • Distrito de Manejo Integrado (DMI) Luriza.

Sabanalarga

  • La Peña.
  • Aguada de Pablo, sector de la ciénaga.
  • Aguada de Pablo, sector de bosque.
  • Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial del SENA Sabanalarga.

Magdalena

  • Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS).

Una jornada para promover la conservación

Además de registrar especies, el October Big Day busca fortalecer la conciencia ambiental y resaltar la importancia de conservar los hábitats de las aves, especialmente aquellos que sirven como lugares de alimentación, descanso y tránsito durante las migraciones.

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Aldana invitó a la ciudadanía a participar en estas actividades y a reconocer el valor de los ecosistemas del departamento. La observación responsable permite acercarse a la naturaleza y comprender por qué la protección de humedales, bosques y manglares es fundamental para preservar la biodiversidad.

La jornada también representa una oportunidad para que los participantes contribuyan con información sobre la presencia de aves y se vinculen a una iniciativa internacional que promueve la ciencia ciudadana y el conocimiento de la riqueza natural de cada territorio.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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