Procuraduría investiga presuntas irregularidades en contrato del comando de Policía de Sabanalarga

Fachada del Comando de la Policia del Atlántico, en Sabanalarga, inagurado

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Ana María Navarro Mora, funcionaria de la Gobernación del Atlántico, y Osiris Georgina Suárez Molina, particular en ejercicio de funciones públicas y representante legal del consorcio encargado de las obras, por presuntas irregularidades en el contrato para la construcción del comando de Policía de Sabanalarga, durante la vigencia 2024.

Presuntos pagos irregulares

El Ministerio Público busca establecer si se autorizaron pagos sin que se hubieran cumplido las obligaciones contractuales, si se presentaron dobles cobros por determinados costos y si se cancelaron ítems que correspondían a responsabilidades propias del contratista.

Navarro Mora se desempeñaba como supervisora del contrato, mientras que Suárez Molina representaba legalmente al consorcio ejecutor.

Al respecto, la Procuraduría señaló que “se validará si las disciplinables efectuaron pagos sin que se hubiesen cumplido los objetos contractuales, dobles pagos en costos y cancelaron ítems correspondientes a obligaciones propias del contratista”.

Ordenan recaudar pruebas

Para esclarecer lo ocurrido, la entidad ordenó la práctica de pruebas documentales que permitan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían presentado las presuntas irregularidades. La apertura de la investigación busca determinar si existen responsabilidades disciplinarias en el desarrollo, ejecución y supervisión del contrato.