Isabella Daes llevará la tradición del Carnaval de Barranquilla al desfile de la Hispanidad

La reina del Carnaval de los Niños 2027, Isabella Daes García, será protagonista este fin de semana de una agenda cultural en Nueva York, Estados Unidos, donde representará las tradiciones y la alegría de la fiesta barranquillera durante las celebraciones del Día de la Hispanidad.

La soberana infantil aprovechará estos escenarios para invitar al público internacional a disfrutar del Carnaval de Barranquilla, que se realizará del 6 al 9 de febrero de 2027.

Guacherna en Times Square y desfile por Manhattan

La agenda comenzará este sábado 10 de octubre con su participación en la Gran Noche de Guacherna, que tendrá lugar en Times Square desde las 6:00 de la tarde. Allí estará acompañada por una delegación carnavalera, incluidos representantes de los carnavales de Nueva York y otras ciudades estadounidenses.

El momento central llegará el domingo 11 de octubre, cuando Isabella presida la muestra del Carnaval de Barranquilla en el 62.º Gran Desfile de la Hispanidad, que recorrerá la Quinta Avenida, en Manhattan. Con su participación, la soberana infantil llevará al público internacional una muestra de las danzas, la música y las expresiones culturales que hacen de esta celebración un referente de Colombia ante el mundo.

Una agenda de promoción internacional

La participación de Isabella es una invitación de la organización Carnaval de Barranquilla en Nueva York, que desde hace diez años desarrolla eventos culturales para la comunidad hispana en Estados Unidos. Esta misión busca fortalecer la presencia internacional de la fiesta, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.