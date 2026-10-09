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09 oct 2026 Actualizado 20:55

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Barranquilla

Juez revoca medida que reintegraba a Silvia Gette a la rectoría de Universidad Autónoma del Caribe

El juez indicó que sobre esta decisión no procede recurso alguno.

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En decisión de segunda instancia, un juez de Barraquilla revocó la medida proferida el ocho de abril de este año que reintegraba a Silvia Gette a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.

Según el Juez, no se puede desconocer la autonomía universitaria y los estatutos modificados posteriormente a la salida de Silvia Gette de la rectoría.

¿Cuál fue la decisión en primera instancia?

El Juez Segundo Penal Municipal con control de garantías, Néstor Segundo Primera Ramírez, había ordenado restablecer los derechos de Silvia Gette como rectora en propiedad de la Universidad Autónoma del Caribe, dentro de una decisión relacionada con hechos ocurridos en 2013 y presuntas irregularidades en el manejo de la institución.

Lea también: Embargaron cuentas de la Uniautónoma para pagar $7.586 millones a Silvia Gette

No procede recurso alguno

El Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Barranquilla indicó que sobre la decisión de segunda instancia no procede recurso alguno.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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