Ana Gabriel anunció su nueva gira por Latinoamérica para 2027: ¿Está Colombia incluida?

La cantautora mexicana Ana Gabriel anunció su nueva gira por Latinoamérica para 2027.

¿Por qué países pasará?

A través de las redes sociales publicó las 16 fechas en México, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Puerto Rico.

¿En qué ciudades de Colombia se presentará?

“La Diva de América” se presentará en varias ciudades de nuestro país.

Durante el mes de mayo pasará por Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga.

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¿Cuándo fue la última vez que estuvo en nuestro país?

La última vez que “La Luna de América” estuvo en Colombia fue el 2 de agosto de 2024, cuando se presentó en el Coliseo MedPlus de Bogotá como parte de su gira mundial “Un deseo más” por sus 50 años de carrera.

¿Quién es Ana Gabriel?

Con más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo, Gabriel es la artista mexicana de más ventas y una de las artistas de música latina más vendidas de todos los tiempos.

A lo largo de su extensa carrera ha interpretado diversos géneros musicales, principalmente pop latino, balada latina y ranchera.

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Logró colocar 7 sencillos en el número uno y 20 temas entre los diez primeros de la lista “Hot Latin Songs”, como “¡Ay, amor!”, “Es demasiado tarde” y “Quién como tú”.

Billboard la incluyó entre los artistas latinos más grandes de todos los tiempos.

Entre sus reconocimientos figuran una nominación al premio Grammy, cuatro nominaciones al Grammy Latino, cinco premios Billboard de la Música Latina, trece premios Lo Nuestro, incluido el Premio a la Excelencia y el premio “Leyenda Viva” otorgado por Billboard Latin Women in Music.

Asimismo, recibió galardones de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP), una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue incluida en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos en 2017.