Pitbull reúne a KISS, Bon Jovi y Enrique Iglesias en su nuevo álbum ‘Pitcoin’

Pitbull regresa con nueva música. El cantante lanzó Pitcoin, su decimocuarto álbum de estudio, un trabajo de 24 canciones en el que apuesta por la mezcla de géneros y reúne a artistas de diferentes generaciones y estilos musicales.

Uno de los elementos más llamativos del disco es la variedad de sus colaboraciones. En ‘Reach for the Stars’, el artista une su propuesta con la legendaria banda de rock KISS, mientras que en ‘Privacy’ trabaja por primera vez con Jason Derulo, en una canción con sonidos funk.

El álbum también incluye ‘Gringa Repartera’, junto a Gente de Zona, una apuesta por el reparto cubano, género que mezcla elementos urbanos, folclóricos y tropicales. Con esta canción, Pitbull explora un sonido que busca llevar a nuevos públicos.

Otra de las colaboraciones es ‘Por Tenerte’, junto a Lenier y Anthony Ramos, tema que combina música electrónica y bachata e incorpora una referencia al clásico ‘Otro día más sin verte’, de Jon Secada.

El disco también incluye ‘Now or Never’, canción que Pitbull presentó junto a Jon Bon Jovi en 2024 y que le da un nuevo giro al éxito ‘It’s My Life’, de Bon Jovi.

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Con Pitcoin, Pitbull amplía su propuesta musical a través de una combinación de rock, pop, rap, salsa, merengue y música electrónica, manteniendo su apuesta por los ritmos bailables y las colaboraciones internacionales.