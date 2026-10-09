Daddy Yankee anunció su nuevo álbum “La Postal”: “una carta que celebra diferentes formas de amar”

Este viernes, a través de sus redes sociales, el rapero y cantautor puertorriqueño Daddy Yankee anunció su nuevo álbum de estudio, “La Postal”.

¿Qué publicó Daddy Yankee sobre su nuevo álbum?

“No quería hacer un álbum sobre el amor como una fantasía, sino que lo mantuve real. Quería mostrar las verdaderas experiencias humanas que atravesamos viviéndolas”, escribió Yankee.

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“Les presento La Postal, mi nuevo álbum conceptual de 15 canciones, cada una es una carta de amor que celebra diferentes formas de amar: el amor romántico, el amor familiar y el amor propio”, continuó.

¿Cuál es el primer sencillo?

Junto al anuncio del álbum, presentó su primer sencillo “BOTZ (Bésame OTra veZ)”, una canción que “nos recuerda que un beso es una de las herramientas más poderosas que tenemos como seres humanos”.

“Una postal dice cosas que un texto no puede decir. Me detuve, pensé en ti y quise que la guardaras. Ese es el espíritu de este álbum”, finalizó.

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¿Cuándo será lanzado?

“La Postal” se estrenará el 30 de octubre.

¿Cuál fue su álbum anterior?

Este álbum llega después de su último trabajo discográfico titulado “Lamento en baile”, lanzado en 2025.