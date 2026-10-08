Joe Manganiello publicó sus memorias y reveló las razones del fin de su matrimonio con Sofía Vergara

El actor estadounidense Joe Manganiello publicó su autobiografía titulada “Bloodlines”, en la que habló abiertamente sobre su recuperación tras una enfermedad que derivó en la “amputación de un órgano vital” y contribuyó al fin de su matrimonio de siete años con la actriz y personalidad de televisión colombiana Sofía Vergara.

¿Cuándo se casó con Sofía Vergara?

En 2015, se casó con la estrella de la serie de televisión “Modern Family”, pero la salud de Manganiello empezó a deteriorarse poco después de la boda.

Todo comenzó con un dolor abdominal insoportable que le impedía caminar por la ulceración de su tracto digestivo, acompañado de fiebre, erupciones con ampollas, dolores de cabeza y fatiga. Inclusive empezó a sufrir sangrado rectal cuando acababa de casarse.

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En el transcurso de siete años, Manganiello perdió unos 27 kg, se sometió a innumerables colonoscopias y tras una cirugía de urgencia en 2016, le extirparon parte del intestino, lo que le impidió ir al baño con normalidad y le obligó a depender de una bolsa de ostomía.

Mientras el actor recorría diversos hospitales en busca de respuestas, su enfermedad pasó factura a su matrimonio, que, según escribe en su libro, se había quedado “totalmente desprovisto de cualquier tipo de emotividad”.

Ahí afirma que Vergara se negaba a abrazarlo, incluso cuando él se lo suplicaba, y que se burlaba de Bubbles, su chihuahua de apenas dos kilos y medio, una perrita que en ese entonces estaba delicada de salud y a la que Manganiello había adoptado en 2019 cuando contemplaba el suicidio.

El sueño de la pareja de tener un hijo juntos también se había desvanecido.

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Más tarde, Vergara declaró a un periódico español que su matrimonio “se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor”.

Sin embargo, Manganiello afirma que renunció a la idea debido a su enfermedad.

Tras varios intentos fallidos de fecundación in vitro que los llevaron a considerar la opción de donantes de óvulos, aseguró que no quería morir y dejar a Vergara con un hijo “que no fuera biológicamente suyo”.