“Palacio”: La nueva serie que relata la toma del Palacio de Justicia presentó su primer adelanto

Este viernes se presentó el primer adelanto de “Palacio”, la nueva serie de ficción que relata la toma del Palacio de Justicia en 1985.

La serie “está inspirada en hechos reales y de conocimiento público ocurridos el 6 y el 7 de noviembre de 1985 y relata la toma del Palacio de Justicia por parte de un comando de la guerrilla del M-19 y la posterior retoma por parte del Ejército Nacional”, dice el comunicado.

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¿Cuántos episodios tiene?

La producción de 8 episodios “muestra una mirada que parte de una investigación extensa, construida a lo largo de más de 7 años a partir de documentos, testimonios y entrevistas”.

¿Dónde fue grabada?

“Palacio” fue grabada en su mayoría en Bogotá “en un set de más de 4.000 metros cuadrados, cuya construcción tomó más de 3 meses, además de una estructura de 30 metros que recrea la fachada original del Palacio de Justicia”.

Reparto

El reparto cuenta con las actuaciones de Natalia Reyes, Carlos Manuel Vesga, Robinson Díaz, Luna Baxter, Mariana Gómez, Santiago Alarcón, Nicole Santamaría, Andrés Castañeda y Camilo Amores, entre otros.

¿Cuándo y por dónde se estrenará?

“Palacio” llegará a Netflix el 6 de noviembre, el mismo día de la toma de 1985.

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Sinopsis

El 6 de noviembre de 1985, un comando de la guerrilla del M-19 ingresó por la fuerza al Palacio de Justicia en Bogotá y tomó como rehenes a más de 300 personas, entre ellos los magistrados de la Corte Suprema.

La serie relata los hechos ocurridos durante la toma y retoma del Palacio, con la muerte y desaparición de al menos 94 personas, entre magistrados, guerrilleros, civiles y militares, así como la búsqueda de justicia durante más de 20 años por parte de los familiares de las víctimas.