Tunja prepara regulación del uso de celulares en colegios y reporta caída en la matrícula oficial

Tunja

La Secretaría de Educación de Tunja avanza en la regulación del uso de celulares y tabletas digitales en las instituciones educativas oficiales. Según el secretario José Alberto Moreno Villamil, la propuesta está en un 95 % y se espera presentarla ante el Concejo Municipal antes de finalizar 2026, para que comience a regir el próximo año.

El funcionario aclaró que la iniciativa no busca prohibir estos dispositivos, sino establecer acuerdos y alternativas para promover la convivencia y el bienestar de los estudiantes.

“Nos hemos dado cuenta de que el tema no es de prohibir, el tema es de regular, es de construir escenarios, es de generar consensos, es de abrir alternativas. Esto tiene que ir de la mano con el IRDET”, señaló el secretario.

Moreno agregó que la propuesta también contempla alternativas para el tiempo libre y los recreos, con el propósito de recuperar los espacios de juego e interacción entre los estudiantes, teniendo en cuenta las alertas relacionadas con la salud mental.

Baja la matrícula en los colegios oficiales

Otro de los temas abordados fue la reducción del número de estudiantes en el sistema educativo oficial. De acuerdo con el secretario, hace tres años Tunja tenía más de 23.000 alumnos y actualmente registra cerca de 19.500, una disminución de más de 3.000 estudiantes.

“La ciudad ha perdido estudiantes en todos los colegios, salvo tal vez Colboy y Emiliani. Las normales han perdido. El país ha perdido, el departamento y Tunja no ha perdido tantos, pero también vive esa situación”, agregó.

Esta reducción también incide en el proyecto de infraestructura del colegio rural, que inicialmente estaba diseñado para 850 estudiantes y hoy tiene una matrícula cercana a los 500. La iniciativa está en proceso de revisión de estudios ante el Ministerio de Educación para ajustar el proyecto a la cobertura actual. Según Moreno, presenta un avance cercano al 80 % y sigue siendo una prioridad para la Administración.

PAE y transporte escolar, entre las prioridades

Frente al Programa de Alimentación Escolar (PAE), el secretario indicó que el servicio se presta en 42 sedes y que cerca del 90 % de los alimentos se prepara en los mismos establecimientos. La dependencia mantiene seguimiento a la calidad e inocuidad de los productos y al pago de las manipuladoras.

“Lo más importante es que los alimentos sean idóneos, la inocuidad, el pago a las manipuladoras. Hay una nueva ley que cambió los parámetros, entonces nosotros estamos muy atentos”, aseguró Moreno Villamil.

En transporte escolar, la Secretaría reporta atención para 835 estudiantes de siete instituciones educativas, con cobertura especial para población rural. Moreno aseguró que el servicio está garantizado hasta el último día del calendario escolar.

El funcionario también señaló que Tunja cuenta con una planta de 860 docentes y que la disminución de estudiantes plantea retos para la organización del servicio, especialmente en preescolar y educación inicial.

Finalmente, invitó a las familias a acercarse a la Secretaría de Educación para consultar los procesos de matrícula. Recordó que el calendario contempla fechas para nuevos estudiantes y solicitudes de traslado de primero a undécimo, previstas para el 3 de noviembre de 2026.