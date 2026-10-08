Ayudas para reconstruir parroquia en Tadó

El Movimiento Ambientalista Colombiano y la parroquia La Santa Cruz, del barrio Mesopotamia de Tunja, adelantan una alianza para recolectar ayudas humanitarias destinadas al municipio de Tadó, en Chocó. La iniciativa busca apoyar tanto a las comunidades afectadas como el proceso de reconstrucción de una parroquia.

La organización ambientalista viene desarrollando labores sociales y humanitarias en departamentos afectados por emergencias. Según el reporte entregado en el noticiero, sus integrantes estuvieron cuatro días después del terremoto registrado en Chocó para acompañar las zonas impactadas.

En Tunja, el trabajo se concentra ahora en la parroquia La Santa Cruz, desde donde se busca reunir las ayudas que serán enviadas a Tadó. El padre Carlos Puerto, de la parroquia La Santa Cruz, fue consultado sobre la alianza que permite articular esta labor solidaria entre la comunidad tunjana y los afectados en Chocó.

Las personas interesadas en contribuir pueden comunicarse directamente con la parroquia del barrio Mesopotamia en Tunja. La campaña busca reunir recursos y elementos que permitan atender las necesidades humanitarias y contribuir a la reconstrucción del templo en Tadó.