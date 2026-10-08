PAE pide hábitos saludables durante el receso

El Programa de Alimentación Escolar, PAE Boyacá, hizo un llamado a las familias para aprovechar la semana de receso fortaleciendo hábitos saludables en los niños, niñas y adolescentes. La orientación incluye una alimentación equilibrada, buena hidratación, actividad física y suficiente descanso.

Janet Becerra, coordinadora técnica del PAE en Boyacá, recomendó consumir frutas y verduras, tomar suficiente agua, reducir el consumo de productos ultraprocesados y realizar al menos una hora diaria de actividad física. La funcionaria también resaltó la importancia de mantener rutinas saludables durante los días sin clases.

El PAE señaló además que las horas de sueño deben ajustarse a la edad de cada estudiante, con una recomendación de entre nueve y doce horas de descanso. También pidió limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir para favorecer una adecuada recuperación durante la noche.

La invitación es a combinar el descanso con espacios de convivencia familiar y prácticas que permitan a los estudiantes regresar a las aulas con energía. El programa anunció que, al finalizar el receso, retomará la entrega de sus preparaciones y alimentos nutritivos dentro de la estrategia ‘Alimenta en Grande’.