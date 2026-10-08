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08 oct 2026 Actualizado 13:27

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Medellín

Procuraduría formuló pliego de cargos a personero de Apartadó, Antioquia

Wilmar Alberto Herrera Orozco se habría posesionado en el cargo para el periodo 2024-2028, pese a estar inhabilitado para ejercerlo.

Wílmar Alberto Herrera, personero de Apartadó. Foto: Cortesía.

Wílmar Alberto Herrera, personero de Apartadó. Foto: Cortesía.

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Apartadó, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Wílmar Alberto Herrera Orozco, personero del municipio de Apartadó, Antioquia, por presuntamente haberse posesionado en el cargo para el periodo 2024-2028 pese a estar inhabilitado para ejercerlo.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el funcionario habría mantenido un contrato de prestación de servicios con la Alcaldía de Apartadó entre enero y diciembre de 2023, periodo durante el cual también participó en el proceso de selección para ocupar la Personería Municipal.

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Según el organismo de control, esta vinculación contractual habría generado una inhabilidad que le impedía participar en el concurso y, posteriormente, asumir el cargo.

Pliego de cargos

Por estos hechos, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Apartadó calificó provisionalmente la presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo, al considerar que el funcionario pudo haber desconocido las restricciones legales para acceder al puesto.

El proceso disciplinario continuará para establecer si Herrera Orozco incurrió en la irregularidad señalada y determinar las responsabilidades a las que haya lugar, garantizando su derecho a la defensa y al debido proceso.

Laura Sampedro

Laura Sampedro

Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...

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