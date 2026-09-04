14 años de cárcel para el extesorero de Apartadó por desfalco de $3.500 millones

Apartadó, Antioquia

El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó le impuso una pena de 14 años de prisión a Christian Mena Valencia, extesorero de ese municipio del Urabá antioqueño, al hallarlo responsable del desvío de 3.554 millones de pesos de recursos públicos.

De acuerdo con la decisión judicial, Mena Valencia ocupó la Tesorería General de Apartadó entre el 1 de enero de 2024 y el 15 de abril de 2025. En ese periodo autorizó, en calidad de coautor impropio, 50 transferencias electrónicas giradas desde tres cuentas oficiales del municipio hacia cuentas de seis terceros particulares, entre ellos los representantes legales de tres empresas.

La mayoría de los recursos habrían terminado en las cuentas de Fenomenal Soluciones y Logísticas Zomac S.A.S. Otras giros fueron a nombre de Nutrición Eventos Suministros y Asesorías N.U.E.S.A. S.A.S., de Inversiones Diana Uribe G S.A.S. y de tres personas naturales.

Ninguna de esas salidas de dinero tuvo certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, orden de pago ni comprobante de egreso. Mientras que los recursos provenían de cuentas de ingresos corrientes alimentadas por el recaudo de impuestos municipales, destinadas al funcionamiento de la administración.

La sentencia subraya que Mena tenía el manejo del segundo token de pago y, con él, capacidad de decisión sobre la disponibilidad material del dinero. También destaca que actuó pese a las advertencias internas.

Un informe del investigador de campo añadió otro elemento: entre mayo de 2024 y febrero de 2025, tres de los beneficiarios de las transferencias devolvieron dinero a una cuenta personal del entonces tesorero por más de 82 millones de pesos.

Detalles sobre la condena

Christian Mena deberá cumplir la condena en el establecimiento carcelario que determine el INPEC, según señala el documento judicial.

La sentencia también lo inhabilitó para ejercer derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena privativa de la libertad y le impuso una multa de 167 millones de pesos.