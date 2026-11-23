La controversia por los documentos relacionados con la formación académica de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada entró en una nueva etapa con la vinculación formal de su defensa jurídica. El abogado Santiago Trespalacios confirmó que recibió el poder otorgado por la congresista para asumir su representación y que comenzó la revisión del caso junto con su equipo de trabajo.

De acuerdo con el jurista, el proceso se encuentra en una fase preliminar, durante la cual adelantan labores de investigación para establecer el alcance de los cuestionamientos, revisar los elementos disponibles y determinar cuáles serán los asuntos que deberá enfrentar la defensa.

“Ya hemos recibido el poder de la señora representante para defenderla. En este momento estamos haciendo, pues, las primeras labores investigativas y teniendo claro el mapa de todo lo que tendremos que enfrentar”, manifestó Trespalacios.

Por ahora, no se han precisado públicamente las conclusiones de la revisión que adelanta el equipo jurídico ni la estrategia que presentará para responder a los cuestionamientos.

Defensa cuestiona las reacciones dentro del Pacto Histórico

Durante sus declaraciones, Trespalacios también se refirió a las posiciones que han asumido integrantes del Pacto Histórico frente a la situación de Estrada. Según el abogado, algunos miembros de esa colectividad se han distanciado de la representante y han solicitado que renuncie a su curul.

El jurista planteó que esas reacciones deben contrastarse con la manera en que, a su juicio, se han abordado otros episodios relacionados con presuntas irregularidades que involucran a integrantes del mismo sector político.

En particular, cuestionó que, frente a otros casos que considera de mayor gravedad, no se hayan presentado exigencias de la misma magnitud ni solicitudes generalizadas para que los congresistas señalados abandonen sus cargos.

Al referirse a la posición que, según él, se ha adoptado frente a Estrada, Trespalacios utilizó la expresión “cacería” para describir las reacciones que ha generado el caso.

Sus declaraciones según analistas de opinión, incorporan un nuevo elemento a la polémica, que además de los cuestionamientos sobre la documentación académica de la representante, ahora tiene un componente relacionado con las posiciones asumidas dentro de su propia colectividad.

Por el momento, la defensa concentra sus actuaciones en la recopilación y revisión de información. Este trabajo permitirá establecer los elementos jurídicos con los que el abogado y su equipo buscarán responder a los señalamientos contra la congresista.

La evolución del caso dependerá de los resultados de las verificaciones y de las actuaciones que se adelanten en los respectivos escenarios institucionales.