Mujer de 70 años murió atropellada por dos menores de edad en una moto en Medellín

Mujer de 70 años murió tras ser atropellada por dos menores en una motocicleta en Medellín. Foto: Cortesía.

Medellín

Una mujer de 70 años murió en un siniestro vial registrado en el barrio La Milagrosa, en Medellín, en un hecho en el que estaría involucrada una motocicleta en la que se movilizaban dos adolescentes de 15 y 16 años.

El accidente ocurrió en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades. De acuerdo con la información preliminar entregada por la Alcaldía de Medellín, entre las hipótesis que se analizan está una posible conducción a exceso de velocidad de los menores, que además, no contarían con licencia de conducción.

Tras el siniestro, varias personas que se encontraban en el sector reaccionaron violentamente contra los adolescentes. Los menores fueron agredidos y la motocicleta en la que se movilizaban fue incendiada.

Ante la situación, uniformados de la Policía Nacional intervinieron para proteger a los dos adolescentes, quienes posteriormente fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Inicio de investigación de las autoridades

La Alcaldía de Medellín informó que fueron activados los protocolos de atención e investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

“Activando los protocolos y los procedimientos de policía judicial para establecer las responsabilidades de los menores infractores, del propietario de la motocicleta en la que se movilizaban y de sus padres, para aportarlo en el menor tiempo posible a la Fiscalía y que respondan por el daño causado”, indicó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.

La Secretaría de Movilidad y la Policía Judicial avanzan en la recopilación de pruebas y en la verificación de las circunstancias en las que ocurrió el siniestro, con el propósito de establecer cómo se produjo el accidente y qué participación tuvo cada uno de los involucrados.

La Administración Distrital lamentó el fallecimiento de la adulta mayor y reiteró que el caso continuará siendo investigado por las autoridades competentes.