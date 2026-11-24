Antioquia

En la noche de este lunes se registró un accidente de tránsito en el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, que dejó dos militares heridos. Los uniformados fueron llevados a un centro médico donde están siendo valorados.

Según el reporte preliminar del caso, los militares adscritos al batallón de Policía Militar de la Cuarta Brigada que se movilizaban en una motocicleta instidtucional chocaron con un carro particular en la vía entre las poblaciones Itagüí y La Estrella. Los uniformados, que son un solado profesional y otro que presta el servicio militar, fueron atendidos en el sitio por personal médico que luego los llevó a un hospital de la zona.

Al conductor del carro le hicieron la prueba de alcoholemia, la cual salió negativa. Por el momento, se trata de establecer la responsabilidad de los conductores en este siniestro vial.