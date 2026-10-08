Cámara Colombiana del Cemento y Concreto alertó por riesgo de colapso de los rellenos sanitarios

Medellín

Avanza hasta el próximo sábado, 10 de octubre, el Climate Week Medellín 2026, que tuvo como parte de su programación el VI Foro de Economía Circular y Gestión de Residuos Urbanos en la Industria del Cemento.

En este encuentro se evidenció cómo Colombia puede aprovechar los residuos sólidos que actualmente terminan en los vertederos del país.

Las cifras de los residuos en el país

Según el Informe Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en sus resultados del año 2024, en Colombia se generan anualmente 12,1 millones de toneladas de residuos sólidos.

Del total de ese volumen, unas 11,74 millones de toneladas, quiere decir, el 96,65 por ciento, terminan en rellenos sanitarios.

Según el informe de Superservicios, 45 de los 249 sitios de disposición registrados tienen su vida útil vencida, mientras que otros 31 cuentan con menos de tres años de capacidad.

Inminente crisis sanitaria

Desde la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, Procemco, se alertó en que hoy existe una inminente crisis sanitaria y debe haber acciones conjuntas de los diferentes sectores para el manejo de los residuos que se producen en las ciudades y municipios de nuestro país.

En medio de la Climate Week Medellín 2026, este gremio explicó que diversas empresas del sector constructor, junto a asociaciones y organizaciones medioambientales, buscan impulsar nuevamente la discusión sobre la relevancia del coprocesamiento.

¿En qué consiste el coprocesamiento?

Es propuesta técnica que consiste en “aprovechar residuos previamente acondicionados como sustitutos parciales de combustibles fósiles o como materias primas en los hornos cementeros, ofreciendo una alternativa estructural frente a la saturación del modelo tradicional”, indicaron desde Procemco.

Manuel Lascarro, Director General de este gremio, explicó que “es una gran oportunidad porque se trata de aprovechar completamente los hornos de cemento existentes a una fracción del costo de otras soluciones para gestionar residuos, con una tecnología que ha sido probada en Colombia y en el mundo, generando beneficio a la comunidad y al ambiente”.

A partir de la implementación de este tipo de hornos, se logra incorporar residuos en el marco de la economía circular sin generar cenizas adicionales.

Destacó el líder gremial que “cada tonelada de residuos que se lleva al horno de cemento, además de sustituir un combustible fósil, evita el metano. No conozco otra solución que tenga ese doble beneficio”.

El panorama actual del sector

Desde la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto indicaron que en la actualidad cinco de las trece líneas de producción de cemento activas en Colombia realizan coprocesamiento.

Por medio de un proyecto de cooperación internacional con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, y los ministerios de Comercio y Ambiente, se proyectó una meta de alcanzar un 15 por ciento de sustitución térmica para 2030 y un 23 por ciento para 2035.

En Colombia, la sustitución de combustibles fósiles por residuos pasó de un 7,5 por ciento en 2020 a casi un 13 por ciento en 2024.

Esa sustitución se representa en la transformación de cerca de 140.000 toneladas anuales de residuos en energía térmica, un volumen que supera todo lo que ingresa al relleno sanitario La Pradera, que sirve a Antioquia, durante un mes o lo que recibe El Carrasco, que sirve a Bucaramanga, en un trimestre completo.