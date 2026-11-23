Los seguidores de Alejandro Sanz en Medellín tendrán una nueva oportunidad de asistir a un concierto del artista español, quien confirmó su regreso a la capital antioqueña para el miércoles 10 de febrero de 2027. La presentación se realizará en el DAVIarena y hará parte de su gira ¿Y ahora qué +?, con la que recorre diferentes escenarios internacionales.

El anuncio, según analistas y líderes de opinión, marca el regreso del cantante a Medellín después de más de diez años. Su última presentación en la ciudad fue en mayo de 2016, cuando ofreció un concierto en la Plaza de Toros La Macarena.

En 2023, Sanz había anunciado una nueva fecha en Medellín, pero el concierto finalmente no se llevó a cabo. Con la programación de febrero de 2027, el artista vuelve a incluir a la ciudad dentro de su recorrido por Latinoamérica.

La gira toma su nombre de ¿Y ahora qué +?, el más reciente álbum del cantante, producción que obtuvo el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Contemporáneo.

Preventa de entradas y repertorio del concierto

La comercialización de la boletería ya comenzó en etapa de preventa. Según la información del anuncio, la venta general estará habilitada a partir del jueves 26 de noviembre.

El concierto reunirá canciones de su producción más reciente con temas de su trayectoria musical. Entre las canciones que hacen parte del repertorio más reconocido del español se encuentran Corazón partío y Amiga mía, dos de sus composiciones más conocidas por el público latinoamericano.

La presentación en Medellín será una de las paradas de su recorrido por la región. Después de su paso por Colombia, Alejandro Sanz tiene programados conciertos en Perú, Chile y Argentina.