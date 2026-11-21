De acuerdo con el más reciente balance de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, durante 2026 se han realizado 12.281 esterilizaciones, mientras que el acumulado desde el 5 de diciembre de 2025 asciende a 14.882 intervenciones.

La estrategia tiene presencia en las 13 provincias del departamento y ha llegado a 115 de los 119 municipios contemplados en esta etapa del programa, con jornadas dirigidas principalmente a territorios de categorías 4, 5 y 6.

Según la información entregada por Julio González, profesional de apoyo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la meta anual para 2026 es de 14.100 procedimientos. Con base en las cifras reportadas, el departamento ha avanzado en cerca del 87 % de ese objetivo y continúa desarrollando jornadas para completar las intervenciones previstas antes de finalizar el año.

El convenio con la UPTC tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y, según la proyección más reciente de la Gobernación, se espera superar las 22.000 esterilizaciones durante su ejecución.