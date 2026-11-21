Las autoridades de Duitama mantienen la alerta preventiva ante el incremento súbito del caudal del río Surba, luego de las lluvias registradas en las últimas horas, que han generado afectaciones visibles en diferentes puntos de su recorrido, entre ellas la pérdida de bancada y la inestabilidad del terreno en las zonas cercanas al afluente.

Desde la Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía de Duitama, en articulación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, se adelantan labores de monitoreo para verificar el comportamiento del río y las condiciones de riesgo en sus alrededores.

César Augusto Tibaduiza, técnico profesional de Gestión del Riesgo de la Oficina Asesora de Planeación, explicó las condiciones que se presentan en la zona y reiteró el llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de prevención y evitar acercarse a los sectores afectados.

El llamado es a abstenerse de acercarse a las laderas y orillas del afluente, especialmente desde el ingreso al sendero La Zarza y a lo largo de todo su cauce, teniendo en cuenta que las condiciones del terreno pueden representar un riesgo para quienes transiten por estos sectores.

La pérdida de bancada y la inestabilidad de las riberas aumentan el peligro de accidentes, por lo que se insiste en mantener una distancia prudente y no exponerse innecesariamente.

La Oficina Asesora de Planeación y los organismos de socorro también hicieron un llamado a mantener la calma, seguir las orientaciones del personal que permanece en terreno y consultar exclusivamente los canales oficiales de información.

De igual manera, recomendaron evitar la difusión de rumores o datos sin verificar que puedan generar preocupación entre los habitantes.

Mientras continúan las labores de seguimiento al comportamiento del río Surba, las autoridades reiteran que la prevención, el autocuidado y la colaboración ciudadana son fundamentales para proteger la vida y evitar nuevas situaciones de riesgo en Duitama.