Valle de Tenza exige soluciones para sus vías: puentes caídos y años de promesas sin cumplir

De acuerdo con la comunidad de Valle de Tenza, el puente Los Micos colapsó hace más de un año y no se ha hecho la reparación / Foto: Suministrada.

Tenza

El deterioro de las vías secundarias y terciarias del Valle de Tenza mantiene preocupados a sus habitantes. Así lo manifestó el líder social Alexander Zambrano Martin, quien llamó la atención sobre las dificultades de conexión entre Tenza y Sutatenza, así como entre Guateque y Guayatá, y pidió respuestas concretas a las autoridades departamentales y nacionales.

Uno de los puntos críticos es el puente de Los Micos, que comunica a Tenza y Sutatenza y que, según Zambrano, completa cerca de un año fuera de servicio. En Guayatá, la comunidad también enfrenta dificultades por el estado del puente de Chitavita.

“Lo que pasa con el puente de Los Micos realmente es que la conexión entre Tenza y Sutatenza ya no existe. Es un puente que conecta económicamente a estos municipios y también a Pachavita e indirectamente a muchos municipios aledaños”, dijo Zambrano Martin.

El líder social advirtió que estas afectaciones no solo complican la movilidad, sino que también perjudican la producción agrícola, la atención de emergencias y el desarrollo turístico. Aunque existe un paso alterno en el sector de Los Micos, aseguró que es estrecho y no cuenta con iluminación.

“Hace un año este puente está caído y ahora las respuestas que buscan los ciudadanos en la Gobernación de Boyacá y en Invías es cuándo se va a resolver, porque es crítico el tema de la economía y también es perjudicial para las emergencias y la producción agrícola”, agregó el líder social.

Zambrano Martin indicó que la Gobernación ha inscrito 43 proyectos viales que, según su información, estarían pendientes de viabilidad ante el Ministerio de Transporte. Sin embargo, cuestionó que las comunidades sigan esperando obras después de varios años de anuncios.

“Antes de elecciones nos cuentan que se va a realizar la pavimentación, que se va a hacer, pero nunca se hace. Nuestra pregunta hacia la Gobernación es si realmente esto se va a hacer y que les dé la cara a las personas”, señaló.

Finalmente, señaló que el mal estado de las carreteras limita el aprovechamiento del potencial turístico del Valle de Tenza, pese a la conexión con el centro del país por la Transversal del Sisga.

“Una vez construyeron la Transversal del Sisga, nos trajeron los turistas y la visibilidad, pero nuestras vías tampoco nos ayudan mucho. Por eso le pedimos al gobernador que nos ayude con las vías secundarias y departamentales, porque son casi 12 años y todavía no vemos la solución”, agregó.

La comunidad espera que las autoridades informen sobre los recursos, los plazos y las acciones previstas para mejorar estos corredores y garantizar una conexión más segura entre los municipios de la región.