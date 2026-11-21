De acuerdo con la información conocida, la medida contempla la prohibición de extraer trucha para su comercialización y efectuar cualquier tipo de vertimiento mientras avanzan las investigaciones de la autoridad ambiental.

Los hechos se conocieron luego de la divulgación de un video en el que se observa el bombeo de material acumulado debajo de las jaulas de producción directamente al lago, situación que generó cuestionamientos sobre el manejo y disposición de los residuos provenientes de la actividad piscícola.

Por su parte, Felipe Velasco, director de la Fundación Montecito, cuestionó el manejo de estos materiales y aseguró que corresponderían a excrementos de trucha y restos de alimento concentrado que no son consumidos por los peces y que se acumulan en forma de lodos debajo de las jaulas.

El ambientalista también manifestó que esta situación se estaría presentando desde hace más de dos años y recordó que existen disposiciones ambientales de Corpoboyacá y una sentencia del Consejo de Estado relacionadas con el manejo de estos residuos.

Ahora, mientras se desarrollan las investigaciones, corresponderá a la autoridad ambiental establecer las posibles responsabilidades y determinar las condiciones para una eventual reanudación de las actividades.

El caso vuelve a poner en el centro del debate la protección del Lago de Tota, uno de los ecosistemas estratégicos y principales fuentes de abastecimiento hídrico del departamento de Boyacá.