Boyacá volverá a convertirse en epicentro del ciclismo colombiano. La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó que el departamento será sede del Campeonato Nacional de Ruta 2027, una de las competencias más importantes del calendario deportivo nacional, que se llevará a cabo entre el 3 y el 7 de febrero.

La designación se concretó luego de una reunión entre el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya; el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano Berdugo, y el director de Indeportes Boyacá, Fernando López, quienes avanzaron en los aspectos organizativos del certamen.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, se espera la participación de más de 800 deportistas pertenecientes a 26 ligas del país, con presencia de corredores de alto nivel, incluidos representantes del World Tour.

Uno de los aspectos destacados de esta edición será el recorrido por diferentes carreteras del departamento. Según confirmó la Federación Colombiana de Ciclismo, las competencias tendrán como escenario los municipios de Sotaquirá, Oicatá, Firavitoba, Sora, Cucaita, Chivatá y Paipa, además del sector del Pantano de Vargas y la capital boyacense, Tunja.

Durante cinco jornadas, los corredores disputarán los títulos nacionales en las categorías élite, Sub-23, junior y prejuvenil, tanto en la rama femenina como masculina.

Además, la organización anunció que la programación será de acceso gratuito para el público, por lo que los habitantes de Boyacá y los visitantes podrán acompañar a los ciclistas a lo largo de las carreteras donde se desarrollarán las pruebas.

Con esta designación, Boyacá recupera la sede del Campeonato Nacional de Ruta, que ya había recibido en 2024. El departamento cuenta con una reconocida tradición ciclística y ha sido cuna de importantes figuras de este deporte.

La edición de 2027 será una nueva oportunidad para proyectar el talento deportivo de la región y mostrar sus paisajes y municipios ante el país, en una competencia que reunirá a algunas de las principales figuras del pedalismo colombiano. La expectativa está puesta ahora en la definición de los recorridos, horarios y programación detallada de cada jornada.