Más de 3.000 familias en Pereira podrían quedarse sin cobrar la ayuda económica por el terremoto

Pereira

A pocas horas del vencimiento, las autoridades hicieron un llamado a los beneficiarios para que verifiquen si tienen recursos pendientes y realicen el trámite dentro del plazo establecido, evitando que el dinero no sea reclamado.

El balance más reciente indica que 5.694 familias pereiranas ya recibieron el primer pago de esta ayuda, destinada a hogares que perdieron sus viviendas o cuyas propiedades quedaron inhabitables como consecuencia del terremoto.

Sin embargo, todavía existe un grupo considerable de beneficiarios que no ha retirado el dinero, pese a encontrarse dentro del listado de hogares que cumplen con los requisitos definidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El beneficio está dirigido a familias incluidas en el Registro Único de Damnificados, con corte al 24 de agosto de 2026, cuyas viviendas fueron clasificadas como destruidas o inhabitables después de la emergencia.

El apoyo corresponde a $1.050.543 por hogar, como parte del mecanismo de asistencia económica establecido por el Gobierno Nacional para contribuir a las necesidades de alojamiento de las familias afectadas.

Para conocer si hacen parte de los beneficiarios, los ciudadanos pueden ingresar a la plataforma habilitada por las autoridades:

https://sospereira.com/subsidioarrendamiento

Allí podrán consultar si fueron incluidos en este corte de pagos y verificar su situación frente al beneficio.

El viernes 9 de octubre vence el plazo

Quienes tengan recursos pendientes deberán acercarse a los puntos autorizados de Apostar, presentando su documento de identidad original.

Es importante consultar previamente el pico y cédula vigente, de acuerdo con el último número del documento, para evitar desplazamientos innecesarios y facilitar el proceso de pago.

Le interesa: Pereira espera acelerar su reconstrucción tras la activación del Fondo Milagro

Los recursos son financiados directamente por el Gobierno Nacional, a través de la UNGRD, mientras que la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda participan en el acompañamiento y articulación territorial.