Fotos: Paloma de paz de Botero se cayó del tercer piso del Museo Nacional

El gran artista plástico colombiano Fernando Botero donó en 2016 una escultura suya para celebrar la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc.

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Se trata de la paloma de la paz que fue ubicada en un lugar preponderante de la Casa de Nariño durante los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro.

La bella, y muy política escultura, de 70 fue enviada al final del gobierno Santos al Museo Nacional. Petro pidió que fuera devuelta a Palacio y al terminar su gobierno la retornó al Museo.

Allí estaba exhibida, cuando sucedió algo que nadie esperaba: una estudiante de Licenciatura en Educación Artística que visitaba el Museo, se acercó demasiado para tomarse una foto con la icónica obra y accidentalmente empujó el pedestal de la paloma.

La escultura de 70 centímetros de alto, hecha en bronce macizo, pintada de blanco y con su pico dorada, cayó, tan pesada como es, del tercer piso del Museo al segundo.

En la página de Caracol 6 AM W, ustedes pueden ver las fotografías tomadas por un amable corresponsal de El Reporte Coronell.

Paloma de la paz. Foto: Caracol Radio Ampliar Paloma de la paz. Foto: Caracol Radio Cerrar

Paloma de la paz. Foto: Caracol Radio Ampliar Paloma de la paz. Foto: Caracol Radio Cerrar

Paloma de la paz. Foto: Caracol Radio Ampliar Paloma de la paz. Foto: Caracol Radio Cerrar

La paloma no se rompió pero sufrió daños en su ala izquierda que serán evaluadas hoy. Mientras tanto está en un depósito del Museo Nacional.