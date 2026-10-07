Murió Piero, cantante de ‘Mi Viejo’ y ‘Llegando, Llegaste’, a los 81 años
Medios argentinos confirmaron la noticia de la muerte de Piero.
Murió Piero, cantante de ‘Mi Viejo’ y ‘Llegando, Llegaste’, a los 81 años
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El cantautor Piero Antonio Franco de Benedictis, mejor conocido como Piero y considerado una de las grandes figuras de la música popular latinoamericana, murió este 7 de octubre en la ciudad de Buenos Aires a los 81 años.
A través de un comunicado publicado en redes sociales, amigos y familiares del artista confirmaron la noticia:
- “Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado”.
Según recogió el diario argentino La Nación, el músico se encontraba internado desde hacía unos días en el Hospital Italiano y su fallecimiento se produjo en la mañana. Fuentes consultadas por el diario Clarín revelaron que el músico “se encontraba muy grave” desde hace varios días.
Piero, quien fue actor y cantautor de canción social, trova y rock, nació en Italia, se radicó en Argentina y adoptó la nacionalidad colombiana. Su carrera artística se destacó por las letras de sus canciones que apelaban a la sensibilidad social y al pacifismo.
Además, fue activista de distintas causas sociales, entre ellas por las víctimas de la guerra en Colombia, contra la trata de personas y por el hambre cero a nivel global.
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