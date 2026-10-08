Demolición de edificio en el centro de Pereira obligará a cerrar varias vías durante cinco días

Pereira

Desde este jueves 8 de octubre, la movilidad en un sector del centro de Pereira tendrá modificaciones por el inicio de los trabajos de demolición del edificio Ragaza, una de las estructuras que será intervenida después del terremoto del pasado 10 de agosto. Las restricciones se extenderán inicialmente durante cinco días.

La intervención obligará a suspender temporalmente el tránsito vehicular en varios puntos cercanos a la carrera 12 con calle 18, donde se adelantarán las labores de demolición y posterior retiro de los escombros.

De acuerdo con el Instituto de Movilidad de Pereira, el cierre comprenderá la carrera 12 entre calles 18 y 20, así como la calle 19 entre carreras 12 y 13, sectores por los que habitualmente circulan vehículos y peatones que se desplazan hacia diferentes puntos del centro de la ciudad.

Durante los días de intervención habrá presencia de agentes de tránsito, quienes tendrán la responsabilidad de orientar a los conductores, regular la circulación en las vías cercanas y prevenir congestiones.

La medida busca reducir los riesgos asociados a los trabajos sobre la edificación y proteger tanto a los ciudadanos como al personal encargado de ejecutar las labores.

Aunque el cierre está programado inicialmente para cinco días, su desarrollo estará relacionado con el avance de las actividades de demolición y recolección del material resultante.

Las autoridades recomendaron a quienes necesiten ingresar o atravesar el centro de Pereira planear sus desplazamientos, utilizar corredores alternos y atender las indicaciones del personal de tránsito.

Esta intervención se suma a los procesos de demolición que continúan desarrollándose en Pereira como parte de la atención a las edificaciones afectadas por el terremoto, especialmente aquellas que representan riesgos para la seguridad de la ciudadanía.