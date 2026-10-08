Cuatro trabajadores resultaron heridos tras colapso parcial de una vivienda en Dosquebradas

Dosquebradas

Cuatro hombres resultaron lesionados luego de que parte de una vivienda de tres pisos colapsara mientras se adelantaban trabajos de construcción en el sector de Alta Pradera, en Dosquebradas. La emergencia obligó a desplegar un operativo de rescate en el que participaron cerca de 50 integrantes de diferentes organismos de respuesta.

Los hechos se registraron este miércoles 7 de octubre, cuando una falla estructural sorprendió a las personas que se encontraban realizando intervenciones en uno de los sectores de la edificación.

La situación fue especialmente compleja porque algunos de los afectados quedaron en el segundo nivel de la vivienda, mientras otros terminaron hacia la zona del río, después de una caída desde una altura aproximada de nueve metros.

Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, Policía Nacional, agentes de Tránsito y personal de Obras Públicas llegaron al lugar para adelantar las maniobras de rescate y asegurar el área.

Los cuatro lesionados, con edades entre los 40 y 60 años, fueron rescatados y trasladados al Hospital Santa Mónica, donde quedaron bajo atención médica. Hasta el momento no se ha precisado la gravedad de sus lesiones.

Las primeras inspecciones realizadas por los organismos de socorro permitieron identificar posibles factores que habrían contribuido al colapso.

“Se estaban realizando trabajos sobre los voladizos y en esa zona se había generado una condición de sobrepeso durante la intervención. Esto ocasionó el colapso de parte de la estructura”, explicó el capitán de Bomberos de Dosquebradas, Joaquín Ocampo.

Durante la revisión también se encontraron posibles deficiencias en las medidas de seguridad para trabajos en alturas, entre ellas la ausencia de líneas de vida y otros elementos de protección necesarios para reducir el riesgo de caídas.

Estas condiciones serán relevantes para establecer las circunstancias en las que se desarrollaban las labores y determinar qué medidas preventivas debían haberse implementado.

Después de la emergencia, las autoridades de Dosquebradas insistieron en la necesidad de que las obras de ampliación, remodelación o modificación estructural cuenten con las autorizaciones correspondientes y supervisión de personal técnico.

También recordaron que los trabajos en alturas deben realizarse con sistemas de protección adecuados, especialmente cuando se intervienen elementos que pueden comprometer la estabilidad de una edificación.