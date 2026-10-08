Márquez habló del presente del Pereira: “la parte mental va a influir en el desarrollo del juego”

Alexis Márquez vuelve a dirigir al Deportivo Pereira tras su paso por el club en el año 2021, en aquella ocasión logró llevar al equipo a una final de Copa Colombia e hizo parte del proceso del equipo que terminó por salir campeón en Liga.

Sin embargo, ahora llega a la institución en un momento difícil, el Pereira es penúltimo con 8 puntos en once partidos y empieza a peligrar en el descenso de cara a la otra temporada.

Acerca del nivel futbolístico del equipo, Márquez confirmó en El Morningol de AS Colombia que “hay que levantarlo” y que “la parte mental va a influir bastante en el desarrollo del juego”. El técnico afirmó que a estas alturas del campeonato es posible salir del mal momento y lo intentarán desde su primer partido contra el Cali, ”la motivación en este momento es sacar al equipo de la posicion en que está. Sabemos que hay una buena cantidad de puntos por pelear y que hay que salir a buscarlos".

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Aunque se ve optimista, es consciente de que el equipo no cuenta con todos sus jugadores, “tenemos varios lesionados y dos expulsados, eso limita un poco el tema de la nómina porque no está al cien por ciento”, dijo, pero confía en las variantes que tiene, “los demás saben que van a a tener la oportunidad y deben estar preparados”.

En su primer paso con el Pereira, Márquez ya hacía parte del equipo y pudo implantar su juego desde el inicio, pero en esta ocasión llega a un plantel que ya venía con un plan de juego. Respecto a su sistema con el actual equipo, dijo que “uno se debe moldear a los jugadores que tiene en el momento. Si yo armo le equipo, armo sistema que yo quiero, pero si llego a una intitución donde el equipo ya está montado, tengo que mirar la cantidad de jugadores hay por poisicion”, afirmó.

A pesar de no tener toda la plantilla disponible, el entrenador ya piensa en el funcionamiento del equipo, “hay mucho volante de primera linea, en base a eso uno modifica y puede acomodar, la idea base para iniciar es 4-4-2, 4-4-1-1, de ahí podemos interiorizar un volante entre los centrales”, dando a entender que va a reforzar la zona defensiva, pues para él es parte importante de empezar a revertir los resultados, “somos conscientes que el equipo futbolisticamente tiene que mejorar bastante, debemos tener claro que tenemos que dejar el arco en cero, vamos a apostar dar una solución defensiva”, afirmó.

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El primer reto para el profe Márquez será un duelo difícil frente al Deportivo Cali, que ocupa la segunda casilla, en un partido correspondiente a la fecha 14 de Liga Colombiana - II. El compromiso será en el estadio Santiago de las Atalayas el día sábado 10 de octubre a las 3:30 p.m.