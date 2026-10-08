Dimayor y un contundente comunicado contra el vandalismo en los estadios: anuncian drásticas medidas

En el juego entre Medellín y Santa Fe terminó agredido y con un corte en la frente el volante Daniel Torres. Al momento de ser sustituido, el jugador aplaudió a la hincha como señal de agradecimiento por su pasado en el Poderoso, pero uno de los presentes en la tribuna lanzó un objeto que impactó en él y le provocó una herida.

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“Paso de ingenuo un poco yo también. Entiendo que están las emociones, un partido en el que el local lo va perdiendo. Mi mensaje siempre fue demostrar el agradecimiento, lo que siento hacia el Medellín, por todo lo que me ha podido dar las veces que he podido estar acá”, dio Torres al respecto.

Medellín identificó al agresor

El club emitió un comunicado en el que dio a conocer que avanzó en la identificación de los asistentes que lanzaron objetos sobre la pista atlética del Estadio de Ditaires.

“A partir de este proceso de identificación, el club continúa trabajando en el fortalecimiento de las medidas de seguridad para hacer del estadio un lugar seguro para todos los asistentes y, al mismo tiempo, evitar que este tipo de comportamientos termine perjudicando a nuestros hinchas, quienes, en su gran mayoría, tienen un comportamiento ejemplar durante nuestros partidos”, añadieron.

Asimismo, informaron que Daniel Torres presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. “Como club, coadyuvaremos en la ampliación de la denuncia, aportando la información recopilada, con el fin de que las autoridades esclarezcan los hechos y se apliquen las medidas que correspondan conforme a la ley”, añadieron.

Dimayor se pronunció al respecto

La entidad que rige el fútbol colombiano emitió un comunicado en el que rechazó los actos de violencia y vandalismo que han ocurrido en los diferentes estadios del país. Por su parte, destacaron el hecho de que por primera vez fueran identificados los presuntos agresores en el caso de Daniel Torres y que se llevara a instancias judiciales, solicitando a la autoridades que tomen las medidas necesarias.

“Este hecho marca un precedente importante en la lucha contra la violencia en el fútbol y envía un mensaje claro: quienes cometan actos vandálicos dentro de un estadio deberán responder ante las autoridades competentes. El Fútbol no tiene cabida para estas personas”, se lee en el pronunciamiento de la Dimayor.

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“La DIMAYOR reitera que no permitirá que estos vándalos empañen la fiesta del fútbol colombiano. Nuestro compromiso es seguir trabajando junto a los clubes, las autoridades y los aficionados para garantizar escenarios seguros donde prevalezcan el respeto, la tolerancia y la sana convivencia”, agregaron.

Así las cosas, la entidad anunció que estarán dispuestos a colaborar con todo el despliegue posible para que los violentos paguen por sus actos, esperando la celeridad en las investigaciones y en las determinaciones.

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