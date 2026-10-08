Selección Colombia femenina confirma nuevos amistosos: Prográmese con el cierre del año del equipo. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images) / Marcos Brindicci

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó un nuevo amistoso de la selección femenina de fútbol de mayores, esta vez frente a Australia. La ‘Tricolor’, que ya tenía confirmados dos partidos ante la selección venezolana, jugará dos compromisos entre noviembre y diciembre en territorio australiano en una nueva fecha FIFA.

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De cara a la copa mundial de la FIFA 2027 que se disputará en Brasil, estos amistosos cuentan como preparación para dicho certamnen. Los compromisos contra Venezuela serán los primeros juegos luego de que la selección se coronara campeona de la primera edición de la Liga de Naciones de CONMEBOL, tras quedar en el primer lugar con 20 puntos.

Colombia tamién disputó los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde consiguió el segundo lugar, luego de perder contra México en definición desde el punto penal; sin embargo, esta competición no es torneo oficial de la FIFA.

Los duelos ya confirmados frente a Australia significarán el cierre del año deportivo para el combinado nacional.

Horario confirmado de los amistosos

Para la presente fecha FIFA, la selección ya tuvo sus primeros entrenamientos en territorio venezolano el pasado martes 6 de octubre, luego de aterrizar en Isla de Margarita el día anterior. Las 23 jugadoras pudieron hacer parte de la práctica sin inconvenientes.

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En cuanto los partidos de fin de año, la selección confirmó con fecha y hora de los duelos frente a Australia, los partidos serán la segunda y tercera vez que ambas se enfrenten, la primera fue el 26 de febrero de 2025 por SheBelieves Cup, dicho partido terminó con un marcador favorable para Colombia con goles de Wendy Bonilla y Catalina Usme.

Fecha FIFA de octubre:

vs. Venezuela - Sábado 10 de octubre, 4:00 p.m.

vs. Venezuela - Martes 13 de octubre, 4:00 p.m.

Fecha FIFA de noviembre y diciembre:

vs. Australia - Sábado 28 de noviembre, 3:40 a.m.

vs. Australia - Miércoles 2 de diciembre, 3:35 a.m.

*Todos los horarios en hora colombiana.