Romário defendió a Cristiano Ronaldo: “Su error fue irse sin antes mandar al carajo a Jorge Jesus”

No cesa el escándalo respecto a la turbulenta relación entre Cristiano Ronaldo y el seleccionador Jorge Jesus. Luego de que el mismo futbolista de 41 años emitiera un comunicado dando su versión de los hechos, y explicando la razón por la que se sintió traicionado por el DT, el mundo de fútbol ha enviado un sinfín de mensajes de solidaridad hacia su persona.

Un ejemplo de lo anterior es Romário, campeón mundial con Brasil en 1994, quien afirmó que él también hubiera abandonado la concentración de la selección portuguesa, si el técnico no hubiera cumplido con lo pactado.

“Yo también habría hecho lo mismo. Sólo que antes le habría mandado a tomar por culo, pero yo me habría largado, seguro. Creo que ese fue el error de Cristiano: haberse ido sin haber mandado al tipo al carajo”, dijo el astro brasileño en una entrevista con ‘Charla Podcast’.

El exjugador del FC Barcelona y Valencia definió a Cristiano como “un tipo bien objetivo”, aunque también elogió a Jorge Jesus, un entrenador “increíble” que ayudó al Flamengo a “ser más grande”. Sin embargo, considera que el preparador portugués fue deshonesto, si es cierto que no cumplió su palabra con el exdelantero del Real Madrid.

“Hermano, cuando alguien no cumple contigo, lo pactado no sale caro. Un apretón de manos vale más que cualquier cosa. Si alguien no cumple, es una persona deshonesta. Si pasó lo que dijo Ronaldo, Ronaldo tiene razón”, opinó.

Romário justificó así la drástica decisión de CR7 de abandonar la concentración el 30 de septiembre, después de “pasar vergüenza una vez” al calentar en la banda y no salir a jugar durante el partido de Liga de Naciones contra Noruega.

“¿Para qué pasar vergüenza una segunda vez? Mejor largarse. Algunas de las cosas que habían acordado que dijera en la rueda de prensa, no dijo una mierda", manifestó. En consecuencia, sospecha que Cristiano Ronaldo “sintió que estaba siendo despreciado, que no tenía ninguna relevancia y se fue”.

El atacante del Al-Nassr dejó por sorpresa la concentración de la selección portuguesa, en mitad de la Liga de las Naciones, después de una rueda de prensa de Jorge Jesus en la que abordó su suplencia frente a Noruega en Oslo (1-2). El capitán calentó durante media hora durante ese encuentro, pero no llegó a jugar un solo minuto, provocando un terremoto deportivo en su selección.