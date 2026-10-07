Fortaleza y Millonarios abren la fecha 14 de la Liga colombiana: fecha, hora y alineaciones

La fecha 14 de la Liga colombiana inicia este jueves con el duelo entre Fortaleza y Millonarios en el Estadio Metropolitano de Techo. La última vez que se enfrentaron el encuentro terminó con empate 2-2, mientras que la oportunidad más reciente en la que Forta fue local, acabó con victoria para el Embajador.

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Por el lado de Fortaleza, llega a este juego luego de 8 partidos sin conocer la victoria, racha en la que enlazó cuatro empates y cuatro derrotas. Su último triunfo se remonta a la fecha 4, cuando de local se impuso 2-0 ante Cúcuta Deportivo.

Ocupan el puesto 16 de la tabla de posiciones con apenas 10 puntos y con opciones muy remotas de claasificar a cuadrangulares. En total, acumula 4 derrotas, 7 empates y apenas 1 victoria.

Millonarios, a la espera del debut de Cuadrado en Bogotá

En el conjunto azul, la gran novedad pasa por el regreso de Juan Guillermo Cuadrado a la convocatoria, ya que no pudo estar en el juego de Copa Colombia ante Barranquilla que acabó con la eliminación del Embajador. El antioqueño pagó su primera fecha de sanción, de dos, debido a la notificación con la que llegó del fútbol italiano por haber sido expulsado de Copa Italia jugando para el Pisa en octubre de 2025.

Así las cosas, se espera el debut de Cuadrado en Bogotá, aunque no será en El Campín, pero sí ante un gran sector de la hinchada azul. El ex Juventus toma el lugar en la convocatoria de Julián Angulo, quien estuvo citado para el juego de Copa.

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En el departamento médico se siguen recuperando Rodrigo Contreras, Mateo García y Carlos Sarabia. Por su parte, Samuel Martín regresa y podría ser tirular.

Si bien quedó eliminado en Copa, Millonarios marcha bien en la Liga, pues se encuentra en el grupo de los ocho en el sexto puesto con 21 unidades. Llega a este duelo luego de dos empates: uno ante Nacional (1-1) y otro ante Medellín (2-2).

Posible XI de Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Leonai Souza, Francisco Chaverra, Daniel Ruiz, Juan Guillermo Cuadrado y Leonardo Castro.

Fecha, hora y cómo seguir

El partido tendrá lugar este jueves 8 de octubre desde las 8:10 p.m. en el Estadio Metropolitano de Techo.

Usted podrá seguir este encuentro a través de la transmisión de AS Colombia en Youtube, así como por el minuto a minuto de caracol.com.co