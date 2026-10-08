Presidente De la Espriella se comprometió con familia de Miguel Uribe a esclarecer el crimen

Durante un evento del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió al crimen del senador y candidato presidencial. Tras recibir el premio que lleva el nombre de este organismo, el jefe de Estado habló de las investigaciones que adalanta su gobierno en el caso.

“El asesinato de Miguel Uribe Turbay no puede quedar impune y no quedará impune. La verdad no puede quedar en quien apretó el gatillo y en quienes participaron materialmente. La justicia ha avanzado y ha logrado reconstruir una parte importante de la estructura que intervino en el magnicidio”, dijo De la Espriella.

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A renglón seguido explicó que su apuesta es que se conozca con nombres propios y con pruebas quiénes ordenaron el asesinato. De hecho, agregó que le ha contado directamente a la familia los resultados operacionales que han dejado como resultado la captura o baja de implicados en el caso.

“Como presidente de la República ratificó hoy, solemnemente, frente a la familia de Miguel Uribe y a toda la nación mi compromiso: el gobierno nacional hará todo lo que esté a su alcance, dentro del marco de la Constitución y la ley, para contribuir a esclarecer totalmente este crimen”, agregó.

Entre tanto, Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato fallecido, calificó el hecho como un “crimen de Estado” y señaló al expresidente Gustavo Petro como el “instigador”. Ademas, agregó que el exmandatario habría intentado desviar la investigación.

El presidente De la Espriella respaldó la postura en torno a considerar el crimen como responsabilidad del Estado. Finalmente, anunció que espera nombrar una plaza del país en honor a Uribe Turbay.