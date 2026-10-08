Horóscopo del profesor Salomón HOY 8 de agosto: ¿El amor logrará armonizarse para Capricornio?

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del tarot (Crédito: Olena Ruban)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este jueves 8 de octubre.

La lectura inició festejando, a las personas que cumplen años este 8, además de recordarles que los nacidos en esta fecha son personas colaborativas que atraen la suerte. Para los festejados este año comienza con una cuadratura planetaria, pero esto no quiere decir que no se vayan a desarrollar cosas interesantes a lo largo del año, así que prepárense porque vienen cambios y nuevos inicios.

El número de la suerte para los festejados será el 2377 y, como recomendación para iniciar este nuevo año, sugirió cocinar cinco chocolatinas y bañarse antes de acostarse, para la prosperidad, amor y riqueza.

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Recomendaciones del día según el profesor Salomón

Color del día: Verde.

Verde. Número del día: 1598.

1598. Recomendación: Encienda una vela verde y pida sanación, prosperidad y sanación.

Encienda una vela verde y pida sanación, prosperidad y sanación. Código sagrado para la protección: 299, se recomienda repetirlo 45 veces para evitar las alergias.

299, se recomienda repetirlo 45 veces para evitar las alergias. Fruta: Fresa.

Fresa. Decreto del día: “Hoy en mi hogar reina la luz y la paz”.

“Hoy en mi hogar reina la luz y la paz”. Lectura recomendada: Romanos 14:17.

Más información: “Piero tenía un gran carisma y la gente lo adoraba”, José Tcherkaski, autor de “Mi viejo”

Tarot y horóscopo de HOY 8 de octubre:

Aries

Llegan buenas energías, soluciones para situaciones que estaban pendientes y la activación de proyectos o situaciones que deseaban. Hay que tener cuidado con las envidias y evitar mencionar constantemente los logros; no es necesario demostrarle nada a nadie. Se encontrarán una moneda, deberán tomarla, dejarla en agua con azúcar al sereno durante una noche y, al día siguiente, sacarla y guardarla en la billetera.

Número: 6420.

Leo

Hay que seguir adelante con los proyectos, pues viene mucho trabajo, pero también llegarán recompensas, satisfacción y alegría por cumplir con estas labores. Tendrán fuerza, estabilidad y bendiciones en la salud, el dinero y el amor. Se encontrarán una puntilla; busquen un lugar donde clavarla y repitan: “La estabilidad y la fortaleza están en mi vida”.

Número: 5910.

Sagitario

Hay que tener cuidado con las envidias, pues estas pueden hacer que a veces se sientan cansados o desanimados. Hay que levantarse, seguir adelante y protegerse. Se encontrarán una imagen de un santo y le pedirán: “Tú, a partir de ahora, serás mi protector y mi guía”.

Número: 9106.

Tauro

Se cumplirán algunas metas o deseos que tenían pendientes y tendrán mucho éxito. Recuerden ser buenos hijos y honrar a sus padres pase lo que pase. Además, llegará una recompensa en el ámbito laboral por el buen desarrollo de sus labores. Se encontrarán una libélula, ya sea el animal o una imagen de esta, y será una buena señal.

Número: 3380.

Virgo

Hay que tener cuidado con los vicios o las ataduras. Es momento de soltar y liberar aquello que puede estancarlos e impedirles alcanzar lo que quieren. Para quienes están buscando trabajo o esperando una oferta, llegará una buena oportunidad. Otros realizarán un viaje que les traerá gran placer y satisfacción, y les irá muy bien. Se encontrarán la imagen de una virgen; deben cargarla y guardarla, pues los cubrirá y protegerá.

Número: 2970.

Capricornio

Hay que lanzarse y realizar el cambio, pero siempre con precaución. Viene mucho trabajo y algunos emprenderán nuevos proyectos que tendrán buenos resultados. Quienes trabajan con tecnología también tendrán resultados positivos. En el amor, las situaciones lograrán armonizarse a su favor. Se encontrarán la figura de un ángel que llegará pronto y será su guardián para la prosperidad y la protección.

Número: 0624.

Géminis

Lo que quieran hacer lo van a lograr, por lo que deben aprovechar las oportunidades. La prosperidad y la riqueza estarán a su favor, pero tendrán que trabajar en atraerlas. Tendrán estabilidad laboral, económica y emocional. Se encontrarán un billete, que será una señal de que llegarán felicidad, armonía y prosperidad.

Número: 9059.

Libra

Llegarán nuevas oportunidades para hacer negocios y podrán obtener buenos resultados. También aparecerán personas dispuestas a ayudarlos, junto con propuestas y proyectos relacionados con aquello que tenían en mente, además de mucho trabajo. Se encontrarán una moneda; deberán pintarla con esmalte rojo para atraer la riqueza y la prosperidad y guardarla en el lugar donde tengan su dinero.

Número: 8850.

Acuario

Viene una etapa de tranquilidad y armonía. La situación económica mejorará y podrán cumplir las metas financieras que tenían en mente. Algunos estarán negociando algo relacionado con medios de transporte y será una situación especial. Se encontrarán una cinta roja; deberán hacerle tres nudos y guardarla en el lugar donde tengan su dinero.

Número: 1313.

Cáncer

Llega el triunfo y la estabilidad en todos los campos de la vida. Puede llegar dinero inesperado proveniente de una fuente que no tenían contemplada. También habrá un viaje o una salida en la que disfrutarán de momentos de placer, alegría y felicidad. Se encontrarán una llave y deberán colocarle una cinta roja. Cuando la levanten, repitan: “Esta llave abre las puertas de prosperidad que he venido esperando” y llévenla con sus pertenencias.

Número: 7896.

Escorpio

Se activará la parte económica y llegarán grandes bendiciones. Hay que mantener la calma y controlar el carácter para que las cosas continúen mejorando en todos los aspectos. Se encontrarán unas plumas; deberán bendecirlas y repetir: “Recibo el mensaje de mis ángeles con amor”. Después, pueden guardarlas en la billetera.

Número: 2250.

Piscis

Llega estabilidad y mejoría en situaciones que no estaban del todo bien. Hay que seguir adelante y dejar la tristeza de lado. También llegarán nuevas fuentes de ingreso, posiblemente a través de nuevos negocios o emprendimientos, que traerán buenas perspectivas económicas. Se encontrarán un arete, que será una señal de que deben escuchar más a las personas de su alrededor. Repitan: “Me llega una buena información” y guárdenlo.

Número: 7802.

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