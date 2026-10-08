“Piero tenía un gran carisma y la gente lo adoraba”, José Tcherkaski, autor de “Mi viejo”

6AM W conversó con el escritor y periodista argentino José Tcherkaski, autor de letras de canciones interpretadas por Piero, como “Mi viejo”, “Pedro nadie”, “Para el pueblo lo que es del pueblo”, entre otras, y quien murió este martes 7 de octubre a los 81 años.

¿A qué edad se conocieron?

Ambos se conocieron “cuando Piero tenía veintidós años y yo veinticuatro. O sea que Piero tenía ochenta y uno y yo tengo ochenta y tres, hace unos cuantos años”.

¿En dónde trabajaban?

Tcherkaski contó que trabajaba con él en “Buenos Aires, en mi casa”.

¿Cómo componían las canciones?

Con respecto a la composición, relató que “las letras son mías, Piero hacía la música y las interpretaba”.

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“Mi viejo”

Su canción, “Mi viejo”, “es el viejo de todos. Se inspira en mi padre”.

¿Cómo era su relación?

Tcherkaski reveló que en su relación con Piero “el contacto es esporádico, porque nosotros dejamos de trabajar hace dos años. Sí, nos saludábamos para las fiestas, los cumpleaños. O sea, en realidad la relación insana es que no éramos amigos de andar por los bares. Éramos dos personas que trabajábamos y cuando hacíamos giras, cada una hacía su vida. O sea, si uno no maneja sin dependencia, es muy difícil trabajar”.

¿Cómo conoció Tcherkaski a Piero?

Afirmó que lo conoció porque “yo trabajaba en una revista, yo soy periodista, que se llamaba 7 Días y Piero tenía amigos, colegas míos. Y Pierre un día nos fue a visitar, yo no lo conocía a Piero. Y estos amigos le dicen a Piero, ese, o sea yo, puede escribir las canciones con vos. Y ahí nos pusimos a conversar en la redacción y ahí empezamos a trabajar juntos”.

¿Qué influencias tenía Piero?

Hablando de influencias, expresó que “Piero escuchaba la música que le gustaba, pero Piero era muy plástico, muy inteligente. Y se dio cuenta que había que hacer un repertorio distinto, una música distinta. Y en ese sentido, Piero tenía muchos talentos. Lo hizo. Lo logró. O sea, no era simplemente la guitarrita. Era la letra. Discutir la letra. Había que adaptarla, porque yo no sabía muy bien las métricas. Pero en ese sentido era muy hábil. Y así fuimos construyendo el repertorio”.

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¿Cómo era la personalidad de Piero?

Para Tcherkaski, “Piero tenía un gran carisma. Y la gente lo adoraba. Y no sirvo para ello. Jamás tengo otra pretensión. Jamás le disputé un escenario a Piero. Tendría que estar absolutamente loco. Cada uno sabía su rol. Y eso es lo que permitió un trabajo de casi 50 años sin ningún tipo de conflicto”.

¿Qué familia dejó Piero?

Finalmente, confirmó que “Piero deja a la mujer y tres hijos. De un hijo, el mayor, el hijo de otra mujer que también falleció, que es el mayor, que es Juancito. Después tiene dos hijos chicos. Y una hija que canta muy bien, muy bien. Posiblemente sea cantante”.