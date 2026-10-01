¿Cómo avanza el Plan Nacional De Desarrollo del Gobierno de Abelardo De La Espriella?

El Gobierno avanza en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que integrará la visión de país que tiene el presidente Abelardo de la Espriella.

La construcción del documento está a cargo del Departamento Nacional de Planeación, y estará basado en un modelo de desarrollo construido desde las regiones.

El documento integrará políticas de seguridad, descentralización, el fomento a la inversión privada, saneamiento fiscal y la eficiencia estatal. Además, de promover sectores claves para dinamizar la economía del país, entre ellos: turismo, minería, vivienda, infraestructura y comercio.

Pero este plan contemplará un punto importante, y es garantizar la reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, así como por los incendios forestales que afectaron a regiones como Boyacá, Cundinamarca y el Tolima.

La hoja de ruta que construyen busca también el cumplimento de la meta que el vicepresidente José Manuel Restrepo ha reiterado en los últimos días, y es la de lograr que el Producto Interno Bruto alcance el 6%. Para esto consolidaron diferentes estrategias como la “Milagro Week“, con la que buscan atraer inversión y capital para el país.

Otro de los puntos contemplados para este Plan Nacional De Desarrollo, es el que tiene que ver con la descentralización del Estado, para priorizar los recursos destinados a las regiones.