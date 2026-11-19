Las movilizaciones convocadas por centrales obreras, sindicatos y organizaciones sociales en Barranquilla terminaron con una intervención del ESMAD en la carrera 8 con calle 30.

Henry Gordon, presidente de la CUT, denunció que los uniformados utilizaron gases lacrimógenos contra los manifestantes, pese a que el plantón había sido notificado previamente a las autoridades y estaba programado hasta el mediodía.

Organismos de derechos humanos presentes

El dirigente sindical aseguró que organismos de derechos humanos se encontraban en el lugar verificando la situación y haciendo seguimiento para establecer si había manifestantes lesionados. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido.